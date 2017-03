Spectaculaire feu d'entrepôt sur la commune de Satigny

Les incendies d’entrepôt ont leur photogénie. Ils génèrent en temps réel un gros trafic d’images. Celui survenu ce mardi soir peu avant 19 h 30 à la route de Peney, sur la commune de Satigny, n’échappe pas à la règle. Les vues les plus spectaculaires ont été prises d’avion. C’est que le sinistre se situe non loin de la zone d’approche de Cointrin. Le dégagement de fumées, lui, se découvre depuis l’autoroute de contournement.

L’approche au sol, en revanche, est plus compliquée. Les plantons de police ne laissent passer que les véhicules de secours. Deux kilomètres de marche à pied pour aller aux nouvelles. On suit les tuyaux, on croise les pompiers qui reviennent du feu. Cela se devine sur les visages, noircis, en sueur, douchés par l’eau d’extinction. Ils ont été confrontés à leur arrivée à des flammes hautes de dix bons mètres.

Embrasement généralisé. La toiture du bâtiment principal n’a pas résisté à la charge thermique. Tout autour, des extensions en tôle ondulée, un enchevêtrement de matériaux stockés, de containers maritimes, de carcasses de camionnettes. Combien? A 21 h, les hommes du SIS (une bonne trentaine, sans compter les volontaires de la compagnie de Satigny) n’en sont pas encore à faire le décompte du parc sinistré. En plusieurs endroits, de nouveaux départs de feux. Les braises cachées, les foyers résiduels se royaument dans ce labyrinthe de volumes en tous genres. Le travail annoncé d’une longue nuit, à gratter et retourner mètre par mètre ces tas fumants.

Les habitations voisines ont été préservées, les haies jouxtant le site également. Pile au centre, un arbre assez héroïque. Il a résisté mais ne fera pas de feuilles ce printemps. Les braises, ici, sont bien visibles: elles s’accrochent aux branches comme des guirlandes de Noël.

Le propriétaire arrive sur les lieux. On se porte à sa rencontre avec cette question: qu'est-ce qui a brûlé au juste? On parle d'une menuiserie. «Dites plutôt: zone artisanale», corrige l'intéressé, avant de rejoindre l'officier de direction du SIS. Des informations utiles à échanger, notammentss sur le front des risques de pollution. Causes du sinistre? Inconnues.