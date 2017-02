Sourire en coin, Anières recevait les «Dubordu»

A quand remonte l’arrivée des «Dubordu» à Anières? C’était «à l’époque», comme on dit quand on ne sait pas précisément. On peut néanmoins imaginer qu’ils sont apparus dès la seconde moitié du XIXe siècle, après la construction de la route d’Hermance en 1855. Anières est alors enfin reliée à la Cité de Calvin par un chemin carrossable. Et le long du lac naissent de belles propriétés.

Phénomène fréquent en ce temps-là, les riches familles genevoises – comme bien d’autres citadins ailleurs en Europe – fuient la ville dès l’arrivée des grandes chaleurs. Direction la campagne. Lacustre en l’occurrence pour celles qui migrent vers Anières.

Au village, cette peuplade bien particulière ne passe évidemment pas inaperçue. Propos de bistrot qui ont certainement été entendus jusqu’au milieu du XXe siècle, voire plus tard encore: «C’est qui çui-là?» «J’sais pas, jamais vu chez nous.» «Un Dubordu?»

Vous l’avez compris, l’expression, que nous a rapportée l’ancien maire aniérois Raymond Masset, désigne l’un de ces riches citadins qui prenait ses quartiers «du bord du» lac à la belle saison. Déclenchant les sourires goguenards des villageois. Et sans doute un peu d’envie… (TDG)