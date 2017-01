Six mois après son ouverture, Picard a trouvé sa clientèle

C’est sans doute l’arcade la plus glaciale du canton. En juin ouvrait le premier magasin genevois de surgelés Picard à Genève. Six mois plus tard, les congélateurs de l’enseigne française à la rue de Carouge tournent à plein régime. Entre curieux et vrais adeptes de plats cuisinés, le nouveau commerce des Augustins a trouvé sa clientèle. En moyenne, 150 chalands y font leurs emplettes chaque jour.

«J’ai vu le mot «surgelés» depuis le tram, je ne connaissais pas cette marque, je suis entrée par curiosité», confie une femme à l’accent québécois sur le pas-de-porte du magasin. Elle n’est pas la seule cet après-midi de décembre à être venue en repérage dans cette nouvelle arcade de 200 m2 qui fait encore figure d’ovni sur le marché genevois. Roberta et Marco Perissinotto, la cinquantaine, «guignent», eux aussi, pour la première fois à l’intérieur du magasin. Ils connaissaient cependant déjà la marque en France.

Après un rapide coup d’œil aux immenses congélateurs, le couple ressort conquis de sa mouture helvétique. «Les prix sont accessibles, la présentation est attrayante et il y a certains produits que nous ne trouvons pas ailleurs», confient-ils, enthousiastes.

Mia Wajcik et Paul Cluzeau, la vingtaine, ne les contrediront pas. Ils en sont à leur quatrième passage et ont déjà leurs menus de prédilection: les boulettes de viande et l’omelette norvégienne. «Nous venons pour des courses au jour le jour car nous n’avons pas un grand congélateur», précisent-ils. Derrière eux, Jean-Pierre Wang, 55 ans, vient, lui aussi, pour les plats cuisinés: «C’est pratique quand on n’a pas le temps. Au niveau de la qualité, on se situe entre Migros et la Boucherie du Molard.»

En ouvrant cette arcade au centre-ville, Picard visait précisément une clientèle urbaine et de proximité. Le pari semble gagné. La très grande majorité des clients sondés habitent le quartier et ne sont pas des habitués des magasins Picard de l’autre côté de la frontière.

Selon Nicolas Prince, directeur de Picard Suisse, «les gammes qui fonctionnent le mieux sont les légumes, les plats cuisinés et les apéritifs.» Sur les 1300 produits que compte la marque, 700 sont proposés aux Augustins. L’enseigne a principalement fait l’impasse sur les plats à base de viande. «Les taxes d’importation étant exorbitantes, elles nous empêcheraient d’être compétitifs», précise le directeur.

Forte de ce premier succès, l’enseigne française songe déjà à ouvrir un deuxième magasin dans le canton de Genève «dans le courant de 2018». Sans préciser dans quel quartier.

