Six accros des réseaux sociaux invités à vendre la Genève sportive

Leurs opinions comptent-elles? En tout cas, ils sont suivis en ligne. Sur Instagram surtout, sur leurs blogs aussi. Chacune de leurs publications est commentée, partagée et «likée» par leur communauté. Ils auraient le pouvoir de convaincre et de promouvoir. On les appelle les «influenceurs». Un concept marketing en vogue. Six d’entre eux étaient présents à Genève ce week-end sur invitation de Genève Tourisme qui fait appel à eux depuis deux ans. Nouveauté en 2017: les accros des réseaux sociaux étaient chargés de présenter Genève sous un angle sportif, répondant ainsi aux demandes d’un marché touristique toujours plus segmenté.

Une fondue à éliminer

Cette année, la fondation genevoise conviera même des influenceurs à sept reprises. Rien d’exceptionnel, tant ils apparaissent aujourd’hui comme une évidence au moment de vendre une destination, un événement. «Notre stratégie se fonde sur une étude commandée en 2014, explique Lucie Gerber, du département marketing de Genève Tourisme. Partant du principe que le voyageur, en particulier européen, organise de plus en plus ses vacances lui-même, à travers des avis, des conseils récoltés en ligne, il paraît normal d’être présent sur ces plates-formes.»

Au programme du week-end, fondue certes, mais aussi footing le long du lac et ascension du Salève. Ce samedi à 9 h, c’est d’ailleurs la spécialité de fromage qui est sur toutes les lèvres. Bon? «Oui», mais peu en accord avec les publications de la troupe. Si aucun des six n’est sportif professionnel, la plupart des profils revendiquent une certaine hygiène de vie à coups «d’idées salade» et de footings libérateurs le long d’une plage. Alors il faut éliminer. Un petit 10 km serait idéal.

Une heure? Un peu plus? Un peu moins? La course en compagnie d’influenceurs avance au rythme des photos, saccadé et donc moyennement soutenu. Ronit, représentante israélienne de la page Roco Runs – 88 500 abonnés – court même à reculons, l’objectif tourné vers ses partenaires du jour. Certains clichés sont publiés en direct – «#VisitGeneva», «#Genevamarathon», «#GenevaLife» – d’autres attendront le soir ou intégreront une «Instagram story», récit illustré mélangeant photos, textes et vidéos à la durée de vie éphémère.

L'interview de Roco Runs

Un relais avec ses fans

Pour quel impact? L’objectif du week-end est de mettre en avant les trois événements genevois d’OC Sport, à savoir le marathon en mai, le triathlon en juillet et une course programmée en octobre. Chaque influenceur s’est d’ailleurs engagé à revenir et à participer à une des trois manifestations au moins. Ely killeuse – 110 000 abonnés – arrivée la veille de Strasbourg, prendra part au marathon… en relais. Entre deux photos assumées des toilettes de l’hôtel Bristol, l’employée de banque a décidé de convier deux membres de sa communauté à participer avec elle. «J’ai découvert en venant ici que j’étais suivie par de nombreux Suisses, se réjouit-elle. En espérant qu’ils me rejoindront dans l’aventure.» Au sortir du week-end, rien de concret mais des milliers de «J’aime» et des dizaines de commentaires accompagnent chacune de ses publications.

Interrogés sur la question, Genève Tourisme et Lucie Gerber ne peuvent en dire beaucoup plus. «En 2016, neuf influenceurs ont fait le déplacement pour un résultat de 200 000 interactions en ligne et 1,2 million de vues. Mais le vrai impact reste difficile à évaluer.» L’objectif annoncé est bien de faire de ces blogueurs des «ambassadeurs du canton», avec le «budget limité» à disposition. Et la spécialiste marketing de citer le Londonien Jeera et ses 255 000 abonnés sur Instagram, invité à Genève il y a deux ans et capable de vanter les mérites de la ville aujourd’hui encore.

Au bord du lac, c’est au tour de Martin Cox de prendre une pause. A 40 ans, l’Anglais chargé de cours à la Nottingham business school fait presque office de vétéran au milieu des autres invités. «Entre les t-shirts Always offerts par le sponsor de l’événement et le fait que je tiens un blog de cyclisme, je me suis dit qu’ils s’étaient trompés dans l’invitation.» Mais non. Le profil du Britannique s’inscrit dans la volonté affichée de Genève Tourisme de faire appel à des non professionnels. «Une question d’authenticité.»

L'interview de Martin Cox

Comme tous les autres participants du week-end, Martin ne vit pas de son activité d’influenceur. Elle reste un hobby, qui serait un gage d’une certaine indépendance. Même chose pour l’Italienne Merisoo, 44 400 abonnés et ingénieure dans le civil. «Les frais de voyage sont pris en charge mais on ne nous paie pas pour être ici. En Europe, c’est d’ailleurs presque impossible de vivre de cette activité. On me propose bien des publications sponsorisées une ou deux fois par an, mais pour 200 à 300 euros.»

L'interview de Merisoo

Et si elle n’aimait pas Genève? «Je suis invitée et je me vois mal critiquer, reconnaît Merisoo. Après, libre à moi de me montrer moins active.» Entre les photos de cygnes, de fruits au petit-déjeuner et de course ensoleillée au bord du lac, l’Italienne semble bien avoir apprécié.

Le marathon de Genève se porte bien

En 2017, le marathon de Genève – toutes courses confondues – devrait accueillir quelque 17 000 participants. «Il y a quelques années, nous nous étions fixé un objectif de 20 000 coureurs en 2020, rappelle Benjamin Chandelier. Nous sommes dans les clous.» Le directeur du marathon de Genève se réjouit d’une progression «maîtrisée», «sachant qu’il faut modifier l’organisation tous les 5000 nouveaux participants.»

Le chiffre de 17 000 coureurs est jugé «bon» par le concurrent Edouard Cassignol, directeur des épreuves grand public pour la société ASO qui organise entre autres le marathon de Paris. «Au vu de l’âge de la manifestation – 13 ans – et du bassin de population locale, c’est une performance solide.» A titre de comparaison, «Run in Marseille» – aussi géré par ASO – a attiré 13 000 coureurs en mars, à l’occasion de sa 4e édition. Quant à «Run in Lyon», la manifestation a séduit 33 000 participants pour sa 8e année en 2016.

Autre motif de satisfaction, la part croissante des femmes dans les rangs. Une manière de compenser le nombre toujours plus important de courses concurrentes en Europe. «A six semaines du marathon, nous avons atteint le chiffre record de 49% de femmes parmi les inscrits, note Benjamin Chandelier. On se dirige inéluctablement vers la parité, voire un basculement. Une tendance qui se retrouve sur les réseaux sociaux, où les blogueuses ont pris le pouvoir sur ces thématiques.» (TDG)