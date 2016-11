Sévères avec l’Etat, nos lecteurs réclament des logements

Les lecteurs de la Tribune de Genève jugent sévèrement la politique en matière de logement. A la question de savoir comment ils évaluent l’action de l’Etat pour débloquer la situation, ils octroient la note moyenne de 4,3 sur 10. Ce jugement est toutefois meilleur que celui des années précédentes, qui a toujours vu nos lecteurs avoir la dent assez dure sur ce thème, en raison de la pénurie qui frappe le secteur.

Ce résultat émane d’un sondage en ligne effectué au début de novembre auprès de 400 de nos lecteurs. L’échantillon pondéré s’élève à 130 personnes, avec une marge d’erreur de 8,8%. Tous les chiffres qui suivent sont donc à prendre avec prudence. Ils relèvent toutefois des positions plus qu’intéressantes.

Pour nos lecteurs, et c’est peut-être la raison de leur sévérité, la construction de logements est insuffisante. Ces cinq dernières années, le Canton en a produit 1500 par année en moyenne. Deux tiers des sondés (64%) estiment que cela ne suffit pas. Ce résultat est tout à fait dans la ligne des précédents sondages. En 2013, ils étaient encore plus nombreux (84%) à estimer qu’il fallait construire davantage.

Sur ce point, nos lecteurs partagent la ligne du gouvernement. Ce dernier s’est fixé pour mission de réaliser 2500 logements par année afin de combattre la pénurie. Questionnés il y a quatre ans sur cet objectif, la plupart de nos lecteurs (54%) l’approuvaient. Alors qu’un tiers d’entre eux en réclamaient même davantage. On peut en conclure que les ambitions visant à accroître l’offre de logements sont largement partagées.

Ne pas exporter en France

Ces ambitions, toutefois, ne suivent pas sur le terrain. L’objectif de 2500 logements n’a jamais été atteint. Depuis des lustres, la France voisine compense les carences genevoises. A lui seul, le Pays de Gex a construit autant que le Canton ces dix dernières années. La Haute-Savoie, elle, en a fait le double. Cyniquement, Genève pourrait continuer à se reposer sur les Français et y exporter les personnes qui cherchent à se loger. Ce n’est pas l’avis de nos lecteurs. Les deux tiers d’entre eux (67%) estiment que la France ne doit pas construire davantage pour accueillir les Genevois. D’ailleurs, la production française a chuté depuis 2012.

D’accord pour construire davantage, disent nos lecteurs. Mais où et comment? Dans les nouveaux quartiers, 40% des lecteurs estiment qu’il faut construire plus dense. Mais 26% estiment que la densité est suffisante, et 22% qu’elle est trop élevée. Rappelons qu’en février 2014, les Genevois ont accepté à 59,7% une loi en faveur de plus de densité.

«Rendez-vous dans cinq ans»

Enfin, l’Etat veut déclasser 11% de la zone villas pour y construire des immeubles, et 39% de nos lecteurs estiment que c’est trop. Toutefois, il faut noter ici que les propriétaires de villas sont surreprésentés parmi nos lecteurs. Ils représentent 27% de l’échantillon, deux fois moins dans la population.

Le conseiller d’Etat Antonio Hodgers réagit favorablement à ce sondage. «Je constate que les gens veulent plus de logements et ne souhaitent pas exporter la pénurie en France. C’est conforme à ma vision qui consiste à rapprocher le lieu de travail et de domicile.» Qu’en est-il de la note sévère (4,3) attribuée à l’Etat? «Elle ne me surprend pas. Elle est liée au temps de la construction. Il faut des années pour réaliser un quartier. Mais, l’année dernière, nous avons enfin réalisé plus de 2000 logements en une année. Cette barre sera la norme ces prochaines années car plusieurs gros projets vont se réaliser. Je donne rendez-vous à vos lecteurs dans cinq ans.»

On est si bien chez soi!

C’est apparemment un paradoxe. Malgré la pénurie de logements et la cherté des loyers, les habitants ne se plaignent pas de leur logement. La plupart des personnes sondées (78%) se déclarent satisfaites de leur logement. La différence de perception est nette entre propriétaires et locataires. Chez les premiers, ils sont 97% à se considérer comme bien logés, alors qu’ils sont 65% chez les locataires. Chez ces derniers, 16% sont insatisfaits mais estiment que la crise du logement et/ou le niveau des loyers les empêchent de trouver mieux.

Etant donné la taille de l’échantillon, il faut prendre ces chiffres avec des pincettes. Toutefois, ils n’ont rien de surprenant. Nos précédents sondages avaient donné des résultats similaires. Et plusieurs études ont, par le passé, corroboré ce haut niveau de satisfaction.

Comment l’expliquer? Il y a une raison psychologique. Les gens préfèrent valoriser le lieu où ils habitent. Car déconsidérer son logement revient à se déconsidérer soi-même. C’est d’autant plus vrai pour les personnes qui ont acheté leur bien.

A cela s’ajoutent des raisons économiques. De nombreux locataires occupent leur appartement depuis de nombreuses années. Selon une étude de l’Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL) de 2011, les Genevois habitent depuis dix-sept ans en moyenne dans leur logis. Or, pour ces personnes, les loyers n’ont quasi pas augmenté. Un loyer cher il y a vingt ans est devenu plus supportable aujourd’hui. En outre, certains de ces habitants ont gagné de la place avec le départ de leurs enfants et occupent des espaces confortables. Autant de raisons de satisfaction. On le sait, c’est surtout lors d’un changement de locataire que les loyers augmentent. La cherté frappe donc surtout ceux qui arrivent sur le marché, les jeunes en premier lieu.

Sans doute une conséquence de cette satisfaction, la plupart des locataires (71%) n’ont pas profité de la baisse des taux d’intérêt pour demander une baisse de loyer à leur régie. Parmi ceux qui l’ont fait (27%), environ 40% ont obtenu gain de cause.

Rester locataires

Les Genevois sont un peuple de locataires. Et ils vont le rester. Une écrasante majorité d’entre eux (80%) disent qu’ils n’ont pas l’intention de devenir propriétaire. Le chiffre surprend. La propriété n’a-t-elle aucun attrait pour ces gens ou alors est-elle considérée à ce point inaccessible qu’on y renonce? Le sondage ne permet pas d’y répondre.

Près de 20% de nos lecteurs ont toutefois entrepris des démarches ces cinq dernières années pour acquérir un bien. Et parmi ceux-ci, la moitié est arrivée à ses fins. A Genève, on estime à moins de 20% le nombre de propriétaires. Un des taux les plus bas du pays.

Mieux contrôler la sous-location

La crise du logement peut être propice à la sous-location. La cherté des loyers encourage à faire quelques profits en louant une chambre, chambre qui est d’autant plus disponible que les logements sont largement sous-occupés à Genève. Malgré cela, nos lecteurs affirment dans leur grande majorité (97%) qu’ils ne sous-louent pas tout ou partie de leur appartement. Seules 3% des personnes disent le faire, et cela régulièrement.

Cette petite minorité le fait-elle par le biais de sites comme Airbnb? Probable. Ce site californien a pris une grande ampleur en Suisse. On estime qu’il offre, pour Genève, 2200 objets pour un total de 3300 lits. Au départ, on y louait des chambres. Désormais, ce sont, dans les deux tiers des cas, des appartements entiers qui sont proposés, et ce business est de plus en plus le fait de professionnels. Airbnb fait concurrence à l’hôtellerie. Il est aussi accusé de retirer des appartements du marché locatif, ce qui accroît la rareté et contribue à la hausse des loyers. Selon le magazine Bilan, 300 appartements auraient été aspirés hors du marché rien qu’en ville de Genève.

C’est sans doute la raison pour laquelle 51% de nos lecteurs estiment qu’il faut mieux encadrer cette activité. 18% pensent même qu’il faudrait interdire ce type de locations.

Les parlementaires fédéraux ont empoigné la question cet automne. Plusieurs motions demandent l’élaboration d’une Lex Airbnb. Mais la loi actuelle permet déjà d’intervenir. En septembre, la Tribune de Genève révélait que la Gérance immobilière de la Ville de Genève avait résilié seize baux. Ses logements ont un caractère social, les loyers sont fixés en fonction du revenu, ce qui implique l’interdiction de la sous-location.

Les régies privées sont aussi attentives. La sous-location temporaire peut être autorisée, pour autant que la régie soit prévenue. En revanche, une activité mercantile est interdite.

Bail résilié

L’Etat veille aussi au grain. Il peut se baser sur la LDTR (Loi sur les démolitions, transformations et rénovations) qui soumet à autorisation les changements d’affectation pour éviter que des logements ne soient sortis du marché. Ce qui est le cas si un appartement est utilisé comme offre hôtelière.

«Nous avons récemment résilié le bail d’un logement subventionné et deux autres cas sont en cours d’instruction», relève Pauline de Salis-Soglio, au Département de l’aménagement. Par ailleurs, en Vieille-Ville, un immeuble avait été entièrement dévolu à Airbnb. Devant les foudres de l’Etat, «il est en train de se remettre en conformité». L’Etat va d’ailleurs relancer un courrier qu’il avait déjà adressé cette année à tous ses locataires afin de leur rappeler «qu’Airbnb est assimilable à de la sous-location, qui est interdite».

