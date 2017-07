Sentir la caresse du sable fin sous ses pieds nus

La mine boudeuse, elle fixe le bout de son pied. On imagine facilement la frustration de la jeune fille, avec un plâtre remontant jusqu’en haut de la cuisse, qui lui interdit les joies de la baignade. D’autant que se déplacer en chaise roulante dans le sable ultrafin de la plage d’Excenevex n’a pas dû être une partie de plaisir. Ecourtant la visite, ses parents la poussent en direction du parking. Autant aller ailleurs, puisque ce sable est le principal attrait du village de Haute-Savoie, voisin d’Yvoire.

L’Office du tourisme local ne se prive pas de vanter «l’unique plage naturelle de sable fin du lac Léman». On n’a pas vérifié, mais on y croit volontiers. Le sable, fin comme de la farine, est une caresse sous les pieds nus. Une sensation qui vaut bien les 25 kilomètres de route depuis Genève.

D’ailleurs, l’endroit ne manque pas d’autres agréments. Quelques restaurants, bars et buvettes animent cette plage longue de 400 mètres et large de 50, entourée de verdure. Une cabane de maître-nageur, des loueurs de pédalo, kayak, jet-ski et autres sports nautiques achèvent de donner au lieu des airs de vacances et d’exotisme. On se croirait au bord de la mer, avec en plus une vue imprenable sur les montagnes.

Le week-end, il ne doit pas y avoir un centimètre carré de sable libre. Mais en semaine, la plage est loin d’être bondée, surtout après plusieurs jours de grisaille. Des baigneurs clairsemés barbotent tranquillement dans l’eau. Du haut de leur guérite, les maîtres-nageurs s’ennuient ferme. Pendant que l’un teste son talkie-walkie, l’autre scrute l’horizon avec des jumelles. Hélas pour lui, le risque de noyade est plutôt faible: à 50 mètres du bord, l’eau n’arrive encore qu’à la taille.

Soudain, une ribambelle de bambins en colonie de vacances vient égayer l’atmosphère en allant à la queue leu leu et en braillant se jeter au lac. D’autres enfants sont occupés à bâtir des châteaux de sable, alors qu’un adolescent s’est fait ensabler jusqu’au cou. Mais un garçon ne semble pas apprécier la finesse du sable. Il pique une crise quand sa sœur lui en jette une pleine poignée à la figure, puis s’escrime à l’ôter de sa serviette. Mais le sable s’insinue partout. On est sûr, à la fin de la journée, d’en emporter un peu en souvenir.

(TDG)