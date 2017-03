Sans raison, il s'est acharné sur un vieillard

Incompréhensible. Pourquoi un jeune homme de 20 ans, aux habitudes calmes, s’en est-il soudain pris à un vieillard de 82 ans qu’il a tabassé à coups de poing et de pied jusqu’à ce que ce dernier s’écroule sans connaissance?

Encore aujourd’hui devant ses juges, le prévenu ne peut pas croire qu’il est bien l’auteur de ces actes. «Si c’est vraiment moi, c’est terrifiant. Je suis désolé. Je ne peux pas revenir en arrière», dit-il d’une voix soudain cassée.

Car il n’y a pas de doute, c’est bien lui qui a massacré l’octogénaire aux cheveux blancs, une nuit d’octobre 2012 dans le quartier des Pâquis. Les témoins qui ont appelé les secours sont formels. Même lorsque la victime gisait à terre, il a continué à lui donner des coups de pied à la tête. Ses chaussures étaient maculées de sang. Même son meilleur ami, arrivé juste après l’agression, ne le reconnaissait plus. Il était «hors de contrôle».

L’octogénaire n’est pas mort. Mais il s’en est fallu de peu. Les secours ont été particulièrement rapides et efficaces. Traumatisme crânien, oreille droite quasi arrachée, nez cassé, habits en lambeaux. Le vieil homme a de surcroît fait un infarctus qui a nécessité une opération. Après cinq mois d’hospitalisation, il a dû intégrer un EMS, alors qu’auparavant, il était autonome et vivait chez lui.

Le débordement

Le procureur Julien Maillefer réclame une peine de deux ans et demi de prison dont 15 mois ferme pour lésions corporelles graves. Il rappelle les premiers aveux du prévenu à la police: «Je l’ai frappé pour le plaisir, il n’y avait pas de témoins, je pensais qu’il s’agissait d’un toxicomane.»

L’expertise psychiatrique relève chez ce jeune homme des traits de personnalité schizoïde. Autrement dit, une propension à l’évitement ou au débordement. Dans ce cas, il a eu une réaction de débordement. En outre, son taux d’alcool était de 2,22 pour mille, ce qui, selon l’expert, explique en grande partie le passage à l’acte et l’oubli qui s’en est suivi.

Pour le procureur, cette explication est «un peu courte». Tous ceux qui boivent ne s’acharnent pas sur une proie vulnérable. «Son intoxication aiguë et sa responsabilité légèrement restreinte ne l’empêchent pas de faire la différence entre le bien et le mal.» Il souligne la «gratuité» et la «violence» du geste, ainsi que «l’incompréhension» suscitée au sein de la famille de l’accusé, auprès de ses amis et de son patron. «Tout le monde le décrit comme un jeune calme et sensible qui ne consomme pas de stupéfiants.»

Cette incompréhension, Me Caroline Renold, avocate de la défense, la relève aussi. Elle rappelle que son client était «un jeune homme au comportement irréprochable qui n’a aucun antécédent». Cette nuit-là, il errait ivre et angoissé aux Pâquis. Il ne retrouvait plus sa maison et ne se souvenait même pas du code d’entrée. «La violence a surgi sans raison.»

Il a indemnisé et regretté

Depuis, il a fait du chemin, poursuit-elle. Il s’est soumis sérieusement à un suivi psychiatrique destiné aux jeunes adultes. Il ne boit presque plus. Il a versé à sa victime 30 000 francs à titre de tort moral et d’indemnisations diverses. Elle plaide la circonstance atténuante du repentir sincère et demande aux juges une peine compatible avec le sursis complet.

Pour le Tribunal correctionnel, le prévenu a agi «avec une grande violence pour un mobile incompréhensible». Sa faute est d’une «incontestable gravité». «La victime a vu son cadre de vie profondément et durablement modifié.»

Plus une goutte d’alcool

Mais les juges notent aussi la responsabilité restreinte du prévenu. Il a exprimé rapidement des «regrets honnêtes» et a indemnisé le vieil homme. La circonstance atténuante du repentir sincère lui sera accordée. Ils y ajoutent une violation du principe de célérité. Les faits se sont déroulés en 2012 et le procès n’a lieu qu’aujourd’hui. Tout ceci les conduit à prononcer une peine de deux ans avec un sursis complet d’une durée de trois ans. Peine assortie d’une règle de conduite: plus une goutte d’alcool durant les trois ans de sursis sous peine de retourner derrière les barreaux. Une abstinence qui devra être prouvée par des analyses de sang et d’urine régulières. (TDG)