Sandrine Salerno tente à nouveau sa chance

La socialiste Sandrine Salerno veut à nouveau se présenter au Conseil d’Etat. La conseillère administrative de la Ville de Genève en charge des finances en a fait part à sa section. Le parti cantonal exhaussera ou pas son vœu lors d’un Congrès extraordinaire agendé au 13 mai. Deux autres candidats habitant la ville de Genève nourrissent les mêmes projets: il s’agit du conseiller national Carlo Sommaruga et du député Romain de Sainte Marie.

Pourquoi la magistrate de la Ville, candidate malheureuse en 2013, se relance-t-elle? On l’ignore, l’intéressée réserve ses motivations à sa section. Elue à la mairie depuis dix ans, la socialiste en est toutefois à son dernier mandat en Ville. Par ailleurs, depuis son échec, la magistrate s’est fait les dents sur un certain nombre de dossiers cantonaux, dont la réforme de l’imposition des entreprises (RIE3) et a adouci son image.

Six candidats probables

Le PS ne manque pas de candidats au Conseil d’Etat! Il en compte quatre si on ajoute aux trois de la Ville la présidente du parti cantonal, la conseillère administrative d’Onex Carole-Anne Kast. Deux autres sont encore attendus, mais ne se sont pas encore annoncés officiellement: la magistrate cantonale sortante Anne Emery-Torracinta et le conseiller administratif de Vernier Thierry Apothéloz, lui aussi candidat en 2013.

Combien de noms comportera le ticket socialiste au Conseil d’Etat? Ce n’est pas clair. Les statuts du PS obligent le parti à présenter un ticket comprenant au moins un représentant de l’autre sexe. Un ticket à deux, comprenant la magistrate sortante Anne Emery Torracinta éliminerait donc toute autre candidature féminine. Une liste à trois permettrait à deux femmes ou à deux hommes de se présenter en sus de la sortante. Une liste à quatre enfin permettrait diverses configurations: deux hommes et deux femmes; trois femmes et un homme ou trois hommes une femme.

Lors de son congrès annuel samedi à Versoix, le PS s’est fixé comme objectif de conquérir deux sièges au Conseil d’Etat. Loin de ne présenter que deux candidats, il semble s’oriente au contraire vers une liste à trois, voir à quatre. Charge aux électeurs de faire le tri. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Plus la liste est large, moins elle divise à l’interne; plus elle est réduite, plus elle concentre la campagne et le budget. En 2013, une liste à quatre n’avait toutefois pas desservi le PS. Pour bien fonctionner, une liste large implique cependant un «gentleman agreement» entre candidats qui s’engagent à ne pas se «tirer dans les jambes» et à faire campagne commune autant que possible.

Ambiance tendue

Il n’est pas certain que le même scénario soit respecté cette fois. L’avant campagne» qui se déroule au sein du PS depuis janvier a suscité d’importants remous à l’interne. Les camps se sont cristallisés autour de la loi cantonale sur la RIE3, avec d’un côté un groupe plutôt favorable à l’accord, rassemblant notamment Anne Emery-Torracinta, Sandrine Salerno, Thierry Apothéloz, et de l’autre des partisans du rejet réunis autour de la présidente du PS Carole-Anne Kast, de son vice-président Romain de Sainte-Marie, des députés et de Carlo Sommaruga.

