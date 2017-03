Saint-Jean: la seconde victime sort du coma

Une bonne nouvelle dans le cadre de l’enquête sur les deux hommes agressés sauvagement la nuit du 6 au 7 janvier à Saint-Jean. Selon nos renseignements, la dernière victime est sortie récemment du coma. Mais pour l’heure, ce Tunisien n’a pas encore retrouvé la parole. Comme nous le révélions le mois dernier, l’autre personne violentée, un Suisse de 37 ans, était déjà sortie du coma. Cet homme, défendu par Laura Santonino, devait donc être interrogé à la fin de février. Mais en raison de son état de santé encore fragile, il n’a pas pu se soumettre à cette audition.

Me Simon Ntah représente le Tunisien de 36 ans: «Mon client est l’aîné d’une fratrie qui est arrivé à Genève quand il était enfant.» Les autres frères et sœurs seraient eux nés en Suisse. Ce Nord-Africain, sans emploi, s’est récemment séparé de sa copine et a donc dû déménager chez sa sœur, où il vivait au moment des faits.

Le procureur Dario Nikolic a ouvert une procédure pour tentative de meurtre. Plusieurs hommes se sont acharnés sur les victimes. Vers 1 h 10, elles s’apprêtaient à rentrer après une fraîche soirée passée à discuter sur la tranchée couverte de Saint-Jean. Le Tunisien a été roué de coups à la tête et sur le haut du corps. Il a été retrouvé baignant dans son sang, incapable de parler, presque inconscient.

Après avoir pris la fuite, il a tenté de se réfugier dans l’immeuble d’un ami, mais il a buté sur le code d’accès. Ses assaillants l’ont alors rattrapé, le frappant encore à la tête. Des tessons ont été employés, mais aussi une courte barre de fer. Les secours ont retrouvé ce Tunisien très grièvement blessé, devant le temple de Saint-Jean. Les agresseurs, eux, se sont enfuis. Ils sont toujours recherchés. (TDG)