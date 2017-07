Rue de Carouge: le panneau STOP bricolé à ras le bitume

La pose de panneaux de signalisation répond à des critères stricts auxquels on ne saurait déroger. Sauf à la rue de Carouge. Pour éviter que les voitures ne se fassent embrocher par le tram, on a pris ses distances avec les directives fédérales et posé un deuxième stop, quitte à bricoler. Le voici à hauteur de pare-brise, fixé par deux colliers de plombier et quatre écrous. On y a même accroché une paire de lunettes. A remettre après chaque passage.

