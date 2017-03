Route de Thonon fermée à cause d'une fuite de gaz

Peu après 11h ce lundi matin, une fuite de gaz a été signalée à la hauteur du 123 route de Thonon. Des hommes du Service d'incendies et de secours (SIS) et des employés des Services industriels de Genève (SIG) ont été dépêché sur les lieux. La route de Thonon a été fermée à la circulation entre le giratoire des Tattes et celui de la Pallanterie. Sur Twitter, la police genevoise recommande d'éviter le secteur.

Selon Jean-Claude Cantiello, porte-parole de la police, «les faits se seraient produits sur un chantier. Les maisons aux alentours ont été évacuées.»

Intervention police / pompiers route de Thonon 123 suite fuite de gaz. Circulation perturbée, évitez le secteur merci !!! — Police Genève (@GenevePolice) 27 mars 2017

Suite intervention rte de Thonon 123, axe fermé de rte de Thonon/Tattes jusqu'à rte de Thonon/Pallanterie. Merci de votre compréhension. — Police Genève (@GenevePolice) 27 mars 2017

(TDG)