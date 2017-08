Route de Meyrin: le slalom géant des piquets à neige

Depuis quelques hivers, des piquets à neige fleurissent ci et là. On en plante même au centre-ville, bien qu’on les enlève au printemps, ce qui laisse des petits trous sur les trottoirs. Sur la route de Meyrin, une cinquantaine de pieux passent l’été. Il est vrai que cet axe compte déjà tellement de poteaux qu’il n’en est plus à quelques douzaines près. Vrai aussi que le climat y est plus rude. Bonne nouvelle quand même: il ne devrait pas neiger plus de 80 cm.

(TDG)