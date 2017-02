Risque de retard pour la mise en service du CEVA

Dans son rapport trimestriel paru ce mercredi, le projet CEVA fait d'état d'oppositions qui «menacent l'objectif de mise en service fin 2019 de l'ensemble du tracé CEVA». Selon le service de communication du projet, il s'agit de quatre oppositions auprès de l'Office fédéral des transports (OFT), formulées lorsque les mesures de protection contre les vibrations et le bruit solidien ont été mises à l'enquête publique. Elles concernent le tronçon compris entre l'avenue Théodore-Weber et la frontière.

Le site 20minutes.ch précise que les oppositions émanent de groupements de propriétaires, dont trois à Chêne-Bougeries et le dernier, comportant une communauté religieuse, aux Eaux-Vives. Le projet CEVA indique que les contestations portent à la fois sur la méthodologie des essais et la norme qui fait office de référence légale. Il se dit serein, les protections prévues allant au-delà des normes.

Le planning des travaux est serré et les procédures pourraient le mettre à mal. Les démarches auprès de l'Office fédéral des transports peuvent en effet ouvrir la voie à des contestations ultérieures auprès du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral.

Les mesures de protection contre le bruit ont été l'un des arguments centraux de la bataille juridique qui a précédé le lancement du chantier en 2011 et s'est même achevée après coup. La justice avait alors estimé qu'en raison des incertitudes géologiques, on ne pourrait déterminer que lorsque les tunnels auraient été creusés le niveau de protection nécessaire à la suite de tests vibratoires. Ces essais ont commencé en février 2016 sur le tracé et se poursuivent encore.

L'annonce d'éventuels retards ce mercredi a rapidement suscité une première réaction politique, celle du parti démocrate-chrétien dont est membre le ministre des Transports Luc Barthassat: «Le PDC Genève souhaite rappeler que le projet du CEVA a été accepté par la population et qu’il bénéficiera fortement à tous les habitants de la région, cérit la formation. Le parti est donc fâché de constater, qu’une nouvelle fois, des intérêts privés vont ralentir l’avancée des travaux et coûter plusieurs millions aux contribuables genevois.» (TDG)