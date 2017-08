Retour de la canicule: un afflux d'air subtropical arrive à Genève

Une nouvelle vague de chaleur débute à Genève. Elle va durer jusqu'à samedi, met en garde MétéoSuisse. En cause, un afflux d'air subtropical à partir du sud-ouest, en provenance d'Espagne et du Maroc, précise Olivier Duding, prévisionniste. Les températures devraient osciller ces prochains jours entre 31 et 33 degrés. Des passages nuageux, «parfois denses avec des ondées possibles», pourraient diminuer l'intensité de la chaleur. Les urbains vont probablement connaître des nuits tropicales, soit des températures nocturnes qui restent au-dessus des 20°.

Il s'agit du troisième épisode de canicule, indique Olivier Duding, après celui du mois de juin du 20 au 24 juin, et les trois jours de températures élevées entre le 6 et 8 juillet.

(TDG)