Rénovée après un incendie, l’église de l’Epiphanie est inaugurée au Lignon

Ce 13 septembre 2014, il ne reste plus de l’église de l’Epiphanie au Lignon que des débris de poutres, des murs norcis et des caves inondées. Ce samedi-là, un incendie provoqué par deux gamins de sept ans, qui jouaient avec des cierges, avait tout réduit en cendre. «On m’a téléphoné en me disant: ton église est en flamme. J’étais bouleversé», se rappelle le père Lingg, ancien curé de la paroisse. Trois ans plus tard, Xavier Lingg découvre les lieux avec plaisir. L’église a été intégralement rénovée. Le nouveau bâtiment a été inauguré samedi matin, les autorités municipales sont attendues dans l’après-midi.

Il a fallu dépenser 4,6 millions pour rénover et adapter les lieux, explique le président du conseil paroissial, Vincent Baertschi. C’est que depuis sa construction initiale, en 1969, époque où les immeubles du Lignon sortaient de terre, les normes ont changé. «L’isolation faisait huit centimètres, elle en fait 30 désormais», précise-t-on aux curieux venus visiter les lieux. Michel Codemo, le coordinateur des travaux pour la paroisse, explique le choix de reconstruire à l’identique: C’était un «choix du cœur», assure-t-il. Et d’autre part, vu les contraintes légales, il n’y avait pas vraiment le choix. Durant les travaux, des améliorations ont été apportées: chauffage au sol, décoration, nouvelle chapelle. Des bonnes volontés se sont offertes. Le chemin de croix en bronze, par exemple, est un don. Il a été «acheté par une famille de Zurich qui l’avait trouvé sur un marché aux puces et qui trouvait que ce n’était pas nornal et nous l’a offert après avoir entendu parler de l’incendie. Il date précisément de 1969.»

Comment décrire l’église? C’est un bâtiment moderne. On y entre par des portes de dimensions normales. Immédiatement à gauche, s’ouvre une petite pièce, c’est la chapelle. A l’intérieur un tabernacle de bronze «modernisé». Car d’un epart, il accueille les hosties et autres ciboires, mais d’autre part un led rouge s’allume en dessous quand les hosties sont présentes. En entrant dans l’église, les murs s’évasent, le plafond s’élève. La nef, si l’on veut, est baignée par la lumière qui entre par une baie vitrée en hauteur. A gauche, douze piliers en béton rappellent les disciples. Contre la paroi du fond, enfin, derrière une table en bois faisant fonction d’autel, figure une belle croix monumentale en acier rouillé.

Venues en voisines, des représentantes de la paroisse protestante, qui a accueilli les catholiques sans domicile pendant les travaux, sont conquises: «C’est magnifique, clair, neuf, vaste. Très protestant», murmure l’une. «A vous faire regretter de ne pas avoir eu d’incendie?» questionne le journaliste. «Ah, mais nous n’aurions pas l’argent et pour reconstruire», rétorque la paroissienne. Une chose est sûre, les relations entre les deux paroisses sont au beau fixe. Elles mènent de multiples activités communes. «J’espère que les liens tissés durant cette période continueront», lance de son côté le Père Lingg.

Alors que les enfants sautent à cœur joie dans un château gonflable devant l’église une autre paroissienne a le cœur gros. Malgré la rénovation, elle n’arrive pas à se faire à «sa» nouvelle église. D’abord, la Vierge a changé de place. Et la chapelle a changé. Ainsi va la vie.

(TDG)