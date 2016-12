Rare, un chevreuil blanc gambade dans les bois de Versoix

La surprise est de taille. A la veille de Noël, elle suscite l'émerveillement et l'intérêt au sein du Service de la faune du Canton de Genève. Une des caméras automatiques installées dans les bois de Versoix pour dénombrer les cerfs a saisi un étrange animal blanc. «Il s'agit d'une chevrette dont la robe isabelle est le résultat hasardeux de l'accouplement de ses parents, tous deux porteurs d'un gène récessif», explique Gottlieb Dändliker, inspecteur de la faune.

«L'animal, qui est peut-être âgé d'un an ou plus – nous ne disposons que de deux clichés pris il y a quelques jours –, n'est vraisemblablement pas un albinos, précise le spécialiste, car ses yeux et sa truffe sont sombres.» Très discret en dépit de sa livrée spectaculaire, ce chevreuil exceptionnel illustre les nombreuses surprises que nous réserve la nature à Genève, souligne le communiqué de presse diffusé vendredi.

Le fait que ce chevreuil blanc soit passé inaperçu jusqu'à présent intrigue l'inspecteur de la faune et le réjouit aussi: «Cela démontre que notre action de préservation de la faune porte ses fruits.» Vingt à quarante chevreuils vivent sans problème sur les 4 km2 des bois de Versoix.

Cet espace est pourtant très fréquenté. Les chanceux qui parviendront à apercevoir cet animal sauvage sont invités à transmettre leurs observations sur le site www.faunegeneve.ch. «Ils contribueront à une meilleure connaissance de la faune locale», dit l'inpecteur Dändliker qui réfléchit à réinstaller ses caméras automatiques pour en savoir plus sur cet intrigant animal.

Le chevreuil blanc a été photographié au nord de la réserve des Douves. Il n'a en principe pas de prédateur. A Genève, la chasse est interdite depuis 1974. Contrairement aux cerfs qui descendent volontiers du Jura dans les bois de Versoix lors de la saison des amours, les chevreuils ne migrent pas.

Un animal très rare

Sur le Web, on trouve peu de référence à un chevreuil blanc. Radio Canada diffuse une vidéo de 20 secondes d'un tel animal saisi en novembre 2015 près de la frontière avec l'Etat américain du Minnesota. Le journal français L'Union a rapporté un cas en mars 2013 dans la Marne.

