RIE III, ce scrutin que les Genevois peinent à saisir

Depuis des semaines, partisans et opposants de la réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) se livrent un combat sans merci à coups de chiffres contradictoires. Mais à une semaine de la votation fédérale, le 12 février, les Genevois ont-ils compris l’objet du scrutin, dont les complications techniques sont à la hauteur des enjeux pour le canton et le pays?

Dans les rues de la ville, le constat est sans appel: la majorité n’a pas fait son choix ou ne sait pas de quoi il s’agit. Des personnes de tous âges répondent hâtivement que la politique ne les intéresse pas. Les citoyens sont nombreux à n’avoir aucun avis ou à ne pas être parvenus à comprendre les enjeux.

Anne, la trentaine, bibliothécaire à l’université, a néanmoins une position bien tranchée: «Ce sera non à la RIE III. Parce que c’est une mesure capitaliste», affirme-t-elle. Elle dit se forger une opinion en lisant les consignes de vote, en l’occurrence celles de «la gauche». Récemment naturalisée suisse, elle ne rate jamais une votation. Même son de cloche du côté de Guillaume Imboden, 24 ans, étudiant en Lettres. «Si au départ l’idée était bonne, les nouvelles dispositions sont inacceptables.» La vidéo RIE III, le casse du siècle, vue sur YouTube, renforce sa position. «Au final, les entreprises payeront moins d’impôts et nous n’aurons plus autant de prestations qu’avant», s’inquiète-t-il.

L’avis de Michèle, fleuriste, est diamétralement opposé. «Pour les questions politiques, je fais comme mon fils. C’est lui qui m’explique. D’autant que l’on n’y comprend rien. Le sujet est trop technique. Ce que je sais, c’est que je suis pour le peuple, je suis pour les petits, alors oui, je veux que les multinationales payent plus d’impôts.» Pontien Déguénon, 45 ans, croisé près de Plainpalais pense lui aussi qu’un refus «serait vraiment dommage». Il approuve le principe de la réforme: «Le taux d’imposition des multinationales est trop bas, il faut donc se régulariser devant la pression internationale.» Pourtant, le texte n’est pas parfait, selon lui, notamment parce qu’il ne tiendrait pas compte des spécificités cantonales. «Il faut des ajustements pour chaque canton. Finalement, je doute encore.»

Megan a 21 ans et étudie l’économie à l’Université de Genève. Elle ne vote pas en Suisse et connaît peu le sujet, mais elle estime qu’augmenter les impôts des grandes entreprises peut s’avérer dangereux: «Ce sont elles qui donnent de l’emploi. Si les multinationales doivent payer plus, certaines s’en iront vers des pays fiscalement plus intéressants.» Caroline, étudiante du même âge, votera, elle, le 12 février. Elle a vu une vidéo sur Internet qui défendait le projet mais n’a pas pu se forger une opinion. «Le projet est très complexe et il faudrait que je m’y attarde. Je ne suis pas sûre d’y parvenir à temps», soupire-t-elle. (TDG)