RIE III: Genève va mettre la pression sur Berne

Le mouvement s’est enrayé et Genève, terre d’horlogers, déteste être grippé. Le Conseil d’Etat a appelé hier les autorités fédérales à élaborer sans tarder un projet susceptible de recueillir une majorité. L’incertitude qui plane sur la fiscalité des entreprises, qu’elles soient à statut ou ordinaires, est «un poison», a rappelé Pierre Maudet, conseiller d’Etat en charge de l’Economie. La Suisse a jusqu’au 1er janvier 2019 pour se mettre en conformité avec les standards internationaux, sous peine de sanctions. Et la tâche ne s’annonce pas aisée. Le président du Conseil d’Etat, François Longchamp, a ainsi fait part de son inquiétude «de voir la réforme fédérale remise à zéro, notamment de la part des trois cantons les plus peuplés du pays, Zurich, Berne et Argovie».

Quel est le plan? Mettre sous pression les Chambres afin d’obtenir très vite un nouveau projet de réforme qui préserve les intérêts des cantons. Les autorités genevoises saisiront conjointement avec leurs homologues vaudois la Conférence des cantons le 17 mars prochain à cet effet.

Sur le fond, le gouvernement genevois reconnaît que certains aspects du projet fédéral de réforme de l’imposition des entreprises allaient trop loin, ce qui s’est payé cash par un refus massif dans les urnes. Genève invite d’ailleurs les élus à Berne à s’inspirer de son projet cantonal. «Nous avons la certitude que les éléments contenus dans notre projet répondent d’ores et déjà à une partie des critiques formulées à l’encontre du projet de loi fédéral», a martelé le ministre des Finances, Serge Dal Busco. La fixation d’un taux plancher au cumul des déductions et la redistribution des compensations aux communes sont ainsi mises en avant par Genève. Quant à la déductibilité des intérêts notionnels, mesure particulièrement décriée durant la campagne fédérale, elle est jugée peu pérenne et donc risquée à terme pour la Suisse. Autant d’arguments qui n’ont pourtant pas suffi à faire pencher la balance en faveur de la boîte à outils fédérale. «De toute évidence, les Genevois ont refusé la réforme fédérale et non le projet cantonal, se défend Serge Dal Busco. Ce résultat est à mettre en rapport avec celui du canton de Vaud, qui accepte la réforme de justesse alors que la population avait plébiscité le projet cantonal.»

Au niveau local, même si le rapport de force s’est inversé avec la victoire de la gauche, le Conseil d’Etat va maintenir le cap sur son projet de mise en œuvre. Ce dernier est «particulièrement adapté aux spécificités de notre canton, tout en faisant un usage parcimonieux des diverses mesures fiscales proposées par la loi fédérale refusée hier», a répété Serge Dal Busco. Sans toutefois fermer la porte à de futures adaptations. «Son architecture, moyennant peut-être quelques correctifs, est bonne. Quant au taux d’imposition, fixé à 13,49%, il résulte d’une analyse fine», a rappelé le grand argentier. Le Conseil d’Etat réunira les partis politiques le 23 février prochain pour un nouveau point de situation. (TDG)