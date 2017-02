Quelque 800 patineurs samedi à la disco sur glace

Entre 800 et 900 personnes se sont retrouvées samedi soir pour la disco sur glace de la patinoire des Vernets. Familles, amoureux, bandes de jeunes ont tous glissé et exécuté quelques figures, pour les plus experts, aux sons des morceaux choisis par DJ Loo.

Novais, 27 ans, est venue avec toute sa famille, des Portugais habitant Gaillard. «C’est la première fois que nous mettons des patins!» Sa nièce Adriana, 8 ans, semble déjà maîtriser son parcours. A regarder de plus près, ils ne sont pas les seuls à débuter. Le responsable de la manifestation, Steve Boson, considère que ce n’est pas une très bonne idée de commencer dans ces conditions.

Kastriot, 18 ans, a eu envie de chausser à nouveau des patins en découvrant la patinoire des Bastions. Il n’en avait plus fait depuis l’école primaire. Quant à Marion, Charline et Emeline, elles viennent pour passer une excellente soirée entre copines. La manifestation a attiré tellement de filles samedi qu’on ne trouvait plus de patins taille 36, 37 et 38. La disco sur glace a lieu une fois par mois durant l’hiver et existe depuis trente ans! précise Steve Boson. (TDG)