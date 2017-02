Que gazouillent les élus genevois à Berne après la claque RIE III?

Au lendemain de la claque magistrale que les sept conseillers nationaux genevois de la droite et du centre (sur onze élus) ont reçue dimanche avec le rejet de la troisième révision des impôts des entreprises, un tour sur les réseaux sociaux ne manque pas d'être instructif. Sept y sont cois, deux plus bavards. C'est le cas du conseiller national PDC @BarazzoneG. Le seul en fait à proposer un plan B.

RIE IIIbis. Repartir sur de nouvelles bases. NID out, Patent Box resserrée, déduction R&D 100% (et pas 150%).. — Guillaume Barazzone (@BarazzoneG) 12 février 2017

Notre dossier: La troisième réforme de l'imposition des entreprises (RIE III)

Le conseiller administratif de la Ville de Genève ajoute dans la foulée ces trois autres conditions: un plancher pour l'imposition des dividendes à 70%, un milliard pour les cantons ET les Villes/communes et pas d'impôt sur les gains en capitaux. Et encore dans un troisième tweet ce plan de bataille: «Message du Conseil fédéral en juin. Consultation jusqu'en septembre. Vote du Parlement en juin 2018. Pas de référendum.» (pour une entrée en vigueur dans les temps le 1er janvier 2019).

Son collègue @CarloSommaruga, lui aussi assez actif sur Twitter, commente: «C'est un bon début. On regrette que le PDC n'y ait pas pensé avant cette débâcle!» Le socialiste ne jubile pas à la victoire du non à RIE III:

#RIE3 réouvrir le débat national et cantonal. Repenser la compensation fédérale aux cantons et le financement des services publics cantonaux — Carlo Sommaruga (@CarloSommaruga) 12 février 2017

@CLuscher, vice-président du PLR suisse, est, lui, presque aux abonnés absents sur son fil Twitter. Dimanche, il a encore dénoncé les mensonges de @ChristianLevrat sans commenter les résultats. Vacances genevoises sans doute.

RIE II a coûté 10 milliards,dit Levrat.Mensonge éhonté.L'IFD évolue plus vite que le PIB depuis 2009. Vive RIE III ! pic.twitter.com/53Nt918ij1 — Christian Luscher (@CLuscher) 12 janvier 2017

Son collègue @BenoitGenecand a le tweet épisodique. Il se contente généralement d'y retoquer ses billets qu'il publie sur LinkedIn. Son dernier post est titré «RIE III, un plat qui se mange froid !» Il ne transpire pas l'optimisme: «A Genève, droguée aux statuts depuis tant d’années, on ne peut pas vraiment faire le gros dos et attendre des jours meilleurs...»

Les autres élus genevois sont restés assez discrets par rapport à la RIE3 pourtant qualifiée de stratégique, du moins à droite.

Du côté de l'UDC @AmaudruzCeline a posté ce message dimanche: «Il conviendra d'élaborer une nouvelle réforme... en continuant à privilégier les intérêts de la Suisse et des Suisses et de nos PME.» @ManuelTornare a déclaré ceci: Les ultra-libéraux du groupe PLR du National ont coulé le projet, avec leurs amendements "cadeaux fiscaux". Puis plus rien.

Sept élus plutôt absents

Les élus Verts genevois à Berne sont peu actifs sur les réseaux sociaux. @RobertCramer_GE n'a rien publié depuis le 6 février et Lisa Mazzone n'a pas de compte Twitter ni Facebook. Sa collègue aux Etats, la socialiste Liliane Maury Pasquer est absente sur Twitter et plutôt rare sur Facebook.

Même absence du MCG Roger Golay. Sur Twitter, le PLR @hhiltpold s'est contenté d'une campagne ad minima. Son dernier gazouillis remonte au 1er février. La socialiste @FehlmannRielle est encore moins présente. Tout comme l'UDC @YvesNidegger: zéro tweet sur les votations du 12 février. Pas plus d'activité sur Facebook. (TDG)