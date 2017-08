Quand les gardes montante et descendante se croisent

Que se passe-t-il derrière les murs de la caserne du Vieux-Billard? Pour découvrir les coulisses du Service d’incendie et de secours, rendez-vous est pris au saut du lit. On reconnaît, derrière chaque porte roulante de garage, la grande échelle ou encore la célèbre grande puissance mousse. A l’arrière des engins, à 6 h 45, une demi-douzaine d’hommes du feu s’activent autour des patères sur lesquelles reposent les casques étincelants. «Ils rangent les lampes et les radios. Le matériel est attribué par rôle», explique notre guide de la matinée, le sergent remplaçant David Mautone. Derrière une vitre, le batelier du jour prépare consciencieusement son gilet de sauvetage et sa radio.

Suspendu au plafond du garage, le tableau central, véritable big brother, signale la moindre intervention en cours. Pour le moment, seuls les chiffres rouges de l’horloge animent l’écran noir: 6 h 53. Ceux qui terminent et ceux qui commencent leur garde se croisent dans un ballet minutieux et discret. Une femme pompier et une ambulancière rejoignent l’assistance, jusqu’alors exclusivement masculine. Difficile de savoir qui prend son service et qui le quitte. Les cernes donnent un indice. «Ils ont vingt-quatre heures de pause et recommenceront dans vingt-quatre heures», précise David Mautone.

Quelques poignées de main et brèves salutations plus tard, la garde descendante se réunit entre deux trémies. Ces longues barres de fer permettent de descendre au plus vite des chambres. 6 h 57: les dix-sept pompiers, en rang, mains dans le dos, écoutent les derniers mots de leur chef d’équipe avant de se disperser à vitesse grand V.

A quelques pas de là, la garde montante attend les ordres. Face au quatuor de cadres, allant du sergent-major à l’officier de direction, deux rangées se sont formées. La posture est la même. Des manches dépassent des avant-bras tatoués. «Mesdames et messieurs, aujourd’hui nous sommes 20», entonne le chef de section. Il est temps d’attribuer les tâches. L’un aux tuyaux, l’autre au laboratoire, un troisième au bureau. En quelques minutes, tout est réglé. Les pompiers rompent les rangs non sans un coup sec de la paume de la main sur la couture du pantalon. Quelques rires ponctuent cet instant solennel. Il est 7 h 06. Les uns et les autres rejoignent leurs postes. Neuf d’entre eux montent dans les engins pour «la tournée». David Mautone indique: «Ils vont quitter la caserne pour faire un tour dans le secteur, histoire de prendre leurs marques.» Illustrant son propos, les portes du garage s’ouvrent et laissent s’échapper trois camions, la tonne en tête. Il est 7 h 15. (TDG)