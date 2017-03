Quand l'urgence sociale rime avec communauté humaine

On a pris soin de clôturer l’accès avec un grillage métallique. Ce portique dissuasif ressemble à une cage, bien visible au milieu du préau scolaire de Pâquis-Centre. Cette incongruité architecturale rappelle les années guerre froide et menace nucléaire. Le visiteur se laisse happer par une volée de marches en béton. L’impression physique de se soustraire à la lumière du jour, de descendre dans les entrailles bétonnées d’un réduit militaire.

Trois portes blindées à franchir, avec écrou et levier. Sur le seuil de la troisième, une tête blonde qui n’a pas 5 ans. Elle regarde sa mère en train de porter la poussette à bout de bras dans l’escalier. «Tu viens, Roberto, on y va!» L’injonction maternelle ne donne rien. Roberto ne veut pas y aller. L’abri de protection civile dans lequel il dort depuis un mois avec sa famille est devenu sa maison.

D’ailleurs, lui et les siens ne font pas qu’y dormir. Ce lieu d’hébergement d’urgence est d’abord un espace de vie communautaire. Les cris qui parviennent de la salle de jeux, squattant le «poste de commandement», font écho à ceux que l’on vient de quitter dans la cour de l’école. L’ennemi, ici, est une «balle brûlée» qui suscite l’hilarité générale, sous une lumière douce et tamisée.

L’éclairage indirect accompagne la partie de cache-cache qui commence. On oublie les classiques néons, on oublie les murs jaunes, disparaissant sous des toiles peintes aux couleurs vives et voyageuses. Le mobilier d’origine s’est enrichi de canapés, inventant deux jolis coins salon dans le réfectoire où est servi le repas du soir.

Chaud et familial, le repas; de surcroît entièrement réalisé sur place, dans une cuisine ouverte qui confère un supplément d’humanité quotidienne à cet accueil spécifique proposé depuis le 9 janvier par l’Armée du Salut aux familles dans le besoin et aux mineurs non accompagnés. Pareille prestation, reconduite pour la deuxième année consécutive, ne se contente pas de soulager le dispositif hivernal de la Ville de Genève – les abris PC des Vollandes et de Richemont atteignent des taux de fréquentation très élevés – elle montre la marche à suivre en matière de politique sociale inclusive.

Petite académie culinaire

Le fameux concept d’inclusion a désormais ses praticiens. L’équipe d’éducateurs, auxiliaires et logisticiens a été montée en un temps record au début de l’année. Ils et elles occupent tous les postes, de l’accueil à la bagagerie, de l’aide à la parentalité à cette académie culinaire où l’on croise des hommes qui n’ont jamais mis les pieds dans une cuisine ni fait la vaisselle; mais d’abord, forcément, des femmes qui connaissent les recettes du monde et leurs épices, qui savent d’un tour de main raffiner les denrées alimentaires fournies trois fois par semaine par l’association Partage.

«Oui, c’est une première dans un abri PC, cette préparation sept soirs sur sept des repas en commun, lance, enthousiaste, Valérie Spagna, la directrice de l’Accueil de nuit à l’Armée du Salut. La participation active des bénéficiaires est un plus évident, pour eux comme pour nous. On se retrouve ensemble à répondre aux besoins primaires, à se soucier de l’alimentation de chacun et singulièrement de celle des enfants.» Cette dynamique positive saute aux yeux, tout en débordant du cadre strict de ce qui, à l’usage, est beaucoup plus qu’un simple lieu de répit.

Réseau social activé

Le téléphone de la cheffe d’équipe, Anaïs Casada, ne cesse de sonner. Signe que le réseau social est activé, que l’information circule entre les partenaires, que l’amorce d’un accompagnement se dessine. Certes, «ce n’est pas à nous de chercher des solutions d’hébergement dans la durée ni de lancer des démarches en matière d’emploi, précise la responsable. Mais notre travail d’accueil, ici, peut s’adapter mieux qu’ailleurs aux situations de chacun. Nos horaires élargis sont un réel atout, car on peut ainsi composer avec les rythmes individuels, accueillir par exemple un père qui a décroché un job intérimaire le soir à une heure plus tardive, tout en veillant à respecter, dans le dortoir voisin, le sommeil des enfants scolarisés.»

L’écoute personnalisée, elle, n’a pas d’horaire. La promiscuité bienveillante – les gens sont proches et se parlent – permet de mettre des mots sur la peur du lendemain. Justement, au détour de la conversation, est évoquée la fermeture prochaine de l’abri (le 10 avril au matin, dans moins d’un mois).

«Certaines personnes sont angoissées et me sollicitent beaucoup, poursuit Anaïs. D’autres se murent dans le silence, d’autres encore flanchent, ce qui réduit leur chance de maintenir la tête hors de l’eau. Je prends la peine de les écouter sans plus regarder ma montre, sans non plus entretenir de fausses illusions. Les foyers pour mineurs croulent sous les demandes, les foyers d’urgence affichent complets.» La crainte du lendemain est aussi l’affaire des professionnels de l’accueil social. A Galiffe, le veilleur de nuit refuse chaque soir entre quinze à vingt personnes au portail. Combien seront-ils le 30 mars lorsque les deux abris de la Ville fermeront en même temps?

«A l’Accueil de nuit (ADN), nous ne disposons que de douze places pour les femmes et les familles, contre 26 pour les hommes, souligne Valérie Spagna. Sur quels critères devrons-nous dire oui ou non? Ce n’est pas normal d’être contraint à devoir sélectionner les gens. Si au terme des trois mois d’ouverture de l’abri des Pâquis la majorité des familles se retrouve à la rue et la moitié des quinze mineurs dehors, le constat d’échec sera fort.» Comme un sentiment révoltant face à cette situation de précarité accomplie. (TDG)