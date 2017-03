Projet de gravière: un caillou dans la chaussure des députés

Après treize ans de controverse, l’épilogue d’un projet de gravière à Cartigny est proche. L’objet, qui a déjà fait deux allers-retours entre le Grand Conseil et la Commission de l’environnement et de l’agriculture, est à l’ordre du jour de la session d’avril. Le législatif doit décider s’il accepte ou non l’opposition de la commune de Cartigny à ce projet. Au-delà des nuisances et de l’impact paysager, celle-ci craint surtout que cette gravière ne vienne compromettre l’alimentation en eau de la réserve naturelle du Moulin-de-Vert. L’enjeu est de taille, puisque ce site est le plus riche en biodiversité du canton. Il abrite notamment la principale population suisse de cistudes, l’unique espèce indigène de tortues. Cela explique que le dossier traîne depuis aussi longtemps.

Les étangs asséchés?

Le projet a été lancé en 2004 et mis à l’enquête publique en 2011. Le Grand Conseil a été saisi du dossier suite au préavis négatif de Cartigny. Les opposants à la gravière pensent que son exploitation empêchera les eaux de pluie de s’infiltrer correctement jusqu’à la nappe phréatique superficielle de la Champagne, qui alimente les étangs du Moulin-de-Vert. Car, une fois que l’extraction du gravier aura cessé, les trous seront remblayés avec des matériaux d’excavation de chantier. Or ceux-ci sont riches en argile et en limon, donc moins perméables qu’un sol graveleux. Le risque, à terme, serait de voir la nappe s’assécher, et avec elle les étangs de la réserve naturelle.

Pour pallier cela, il est toutefois prévu de conserver des bandes latérales de terrain graveleux, afin de garantir l’infiltration de l’eau de pluie. Mais les détracteurs du projet doutent que cela suffise. Selon un géologue qu’ils ont mandaté, personne n’a chiffré la quantité d’eau que cela permettrait de faire réellement pénétrer jusqu’à la nappe.

L’étude d’impact environnemental, validée par l’Etat en 2010, se veut rassurante. Elle souligne que la taille de la gravière sera relativement petite par rapport à l’étendue de la nappe. De plus, le gravier sera extrait sur une faible profondeur, ne pénétrant la nappe que de 1,50 mètre au maximum. L’eau pourra ainsi continuer de s’écouler en dessous. L’entreprise qui porte le projet, Sasso S.A., observe le régime hydrologique de la nappe depuis plus de 10 ans avec des piézomètres, des sortes de puits qui servent à contrôler le niveau de l’eau et sa qualité. Cette surveillance en direct permettra de stopper l’exploitation en cas de problème. L’entreprise a elle-même proposé de constituer un groupe de suivi intégrant les riverains et les défenseurs de l’environnement. Et elle s’engage à ne pas utiliser de matériaux d’excavation pollués pour remblayer le terrain par la suite, afin de ne pas souiller la nappe.

Au cours des ans, le projet a été amendé pour intégrer certains griefs des opposants. La surface totale de la gravière est ainsi passée de 24 à 17,8 hectares et les accès ont été revus pour que les camions évitent le chemin des écoliers. En contrepartie, la durée d’exploitation est passée de 8 à 10 ans.

Malgré tout, les opposants restent méfiants. A Cartigny, on est très échaudés par la mauvaise expérience vécue avec l’ancienne gravière de La Petite-Grave, où des activités non autorisées se sont poursuivies pendant plus de trente ans. «La commune de Cartigny a déjà payé un lourd tribut aux graviéristes, estime la maire Carine Zach-Haltinner. Alors oui, nous nous faisons beaucoup de soucis pour le Moulin-de-Vert. En plus, il y a déjà d’autres gravières qui vont s’ouvrir dans la région, comme celle de Bernex.»

A l’Etat, on souligne que le canton a besoin de gravières, faute de devoir importer du gravier pour la construction, et on assure que le cas de La Petite-Grave ne pourrait plus se reproduire aujourd’hui, puisque la loi a été modifiée.

L’entreprise s’impatiente

Chez Sasso S.A., on commence à s’impatienter: «Nous avons été auditionnés deux fois par la Commission de l’environnement et de l’agriculture, qui à chaque fois a émis un avis majoritairement favorable, rappelle Jérôme Martin, chargé du projet. Tout a été fait et refait, dit et redit.» L’association de défense de l’environnement Pro Natura a elle aussi été auditionnée. Bien qu’elle n’ait pas trouvé d’éléments factuels pour faire recours contre le projet de gravière, et qu’elle ait jugé l’étude d’impact conforme au droit, elle estime que le principe de précaution devrait prévaloir. C’est aussi l’avis de la minorité de la commission, qui trouve que le risque de dommage au Moulin-de-Vert pèse plus que les intérêts privés d’une entreprise. «Une comparaison entre les conséquences de ce risque et le gain tiré de l’exploitation aurait été intéressante», écrit la rapporteuse de minorité, Delphine Klopfenstein Broggini. Et les opposants de relever que le volume total de gravier extrait – 600 000 m3 sur dix ans – serait marginal en regard des besoins du canton, soit 700 000 m3 par an.

Dans l’espoir de dissiper les dernières réserves, l’Etat propose une ultime étude. La modélisation hydrogéologique de la nappe phréatique réalisée par le Service de géologie, sols et déchets (GESDEC), pourrait être utilisée pour simuler l’impact de la gravière sur les sources du Moulin-de-Vert. «Si cela montre que l’impact est négatif, nous ne délivrerons pas l’autorisation finale d’exploiter», assure Jacques Martelain, directeur du GESDEC.

(TDG)