Pro Vélo et la police préparent des actions de terrain communes

On aurait pu les croire chiens et chats, mais ils travailleront ensemble. L’association cycliste Pro Vélo a annoncé mercredi qu’elle assurerait des présences sur le terrain avec la police routière durant deux soirées de janvier, le 17 place des Bergues et le 19 à Rive. Le but? Sensibiliser les cyclistes à la nécessité de s’éclairer pour assurer leur sécurité, mais aussi promouvoir le respect entre usagers de l’espace public. Cette coopération avec les forces de l’ordre est inédite pour l’association et s’exercera dans un but uniquement préventif, «sauf en cas de force majeure», précise son porte-parole, Rolin Wavre.

C’est lui qui a approché la police pour cette action. «C’est une habitude d’ancien délégué CICR que d’entrer en contact avec tous les acteurs concernés par une problématique, explique-t-il. Nous partageons un objectif commun avec la police: que les cyclistes se déplacent avec un maximum de sécurité.» La promotion du respect mutuel lui tient à cœur: «Ce respect doit toujours être accru de la part de l’usager le plus fort à l’égard du plus exposé. Par exemple de l’automobiliste envers le cycliste ou de celui-ci envers le piéton. La cohabitation dans les espaces partagés implique un contact visuel. Quand on ne se regarde pas, le conflit devient probable.»

(TDG)