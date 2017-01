Prix Latsis pour un historien

Une fois n’est pas coutume, le Prix Latsis national revient, cette année, à un historien. Alexander Keese recevra cette prestigieuse récompense le 12 janvier à Berne. Cet Allemand de 39 ans, professeur boursier à l’Université de Genève, maîtrise six langues, dont trois apprises pour ses recherches et l’une qu’il parle avec son épouse espagnole, historienne également. Dans un français très sûr, le lauréat explique comment il s’est passionné pour une histoire de l’Afrique et sa décolonisation, d’un point de vue non «eurocentré».

Votre thèse de doctorat porte sur la décolonisation, pourquoi ce thème?

La thèse portait sur l’intégration des élites africaines dans le processus de décolonisation. Ces élites se sont intégrées de manière non officielle, non voulue par les autorités coloniales. Peu à peu, elles sont devenues des conseillers plus ou moins informels. Au départ, elles voulaient simplement obtenir des avantages sociaux, s’émanciper localement. Puis leur influence s’est accrue. Elles ont revendiqué davantage d’autonomie et cela a finalement débouché sur la décolonisation. Ce thème était plus ou moins novateur, il n’existait pas trop d’études sur les années 1950, encore moins sur les ex-colonies françaises et portugaises. J’ai voulu adopter une perspective comparée, en étudiant le Sénégal et le Congo-Brazzaville français, la Guinée et l’Angola portugais.

Pas de colonies britanniques ou allemandes?

Il y avait déjà des collègues actifs sur ce terrain alors qu’il y a très peu de débats sur le monde lusophone. C’est une chance. Encore aujourd’hui, ces recherches sont vues comme exotiques. Restait la barrière de la langue.

Vous l’avez surmontée.

Ce fut une grande lutte! En arrivant à Paris, mon français n’était pas bon et je ne comprenais rien au portugais, qui est l’une des langues romaines les plus difficiles. Désormais, je le parle comme le français (ndlr: très bien). A la maison, je parle espagnol avec mon épouse. L’anglais est ma langue principale de conversation. Et j’ai aussi appris le wolof. C’était difficile, car c’est une langue très peu écrite.

Vous avez aussi étudié le concept d’ethnicité, qui ne vaut pas grand-chose à vos yeux. Pourquoi?

L’histoire du Rwanda a influencé toute une génération. J’ai beaucoup lu et remarqué que les médias utilisaient des termes problématiques en abordant l’Afrique: on parle d’ethnie, de tribu, de lutte tribale. Ce vocabulaire colonial désigne des groupes en stagnation, une vie à l’ancienne. C’est une image très puissante, mais en rien une catégorie scientifique.

C’est-à-dire?

Il y a cent manières de définir un groupe ethnique – en fonction de la langue, de la culture, de l’histoire – mais aucun critère n’est objectif. J’ai étudié trois communautés pour voir comment elles utilisaient les labels ethniques dans leur interaction avec l’Etat colonial. Pour organiser leur pouvoir localement, pour maintenir des structures ou distribuer des terres. Je voulais savoir jusqu’à quel point ces labels ethniques étaient importants pour ces populations. En réalité, l’ethnicité est une notion extrêmement flexible que l’on utilise si l’on ne dispose pas d’autre critère. Par exemple, une communauté préférera se référer à l’ancien Etat colonial ou à la religion pour renforcer son identité. En fonction des circonstances, en Afrique de l’Ouest, être musulman est plus important que le fait d’appartenir à une ethnie.

Le travail forcé vous a aussi intéressé.

On le confond souvent avec l’esclavage. Ils ont en commun la brutalité et l’obligation de travailler gratuitement, mais le travail forcé est temporaire et n’implique pas la possession de la personne. C’est une différence énorme. J’ai voulu montrer que cette expérience traumatique pour les populations locales a influencé toute leur vision des projets de développement et des grands travaux après les indépendances, qui ont souvent été vus avec une forte méfiance.

Vous êtes un historien qui va sur le terrain et utilise des sources vivantes.

J’ai passé environ deux ans sur le terrain, en travaillant dans une douzaine de pays. C’était important car il existe de grandes différences entre les régions et cela permet de relativiser les choses. J’ai mené des entretiens, exploité des archives régionales – ce qui est problématique car la plupart des documents ont été rédigés par des Européens – et nationales. Parfois, on est le premier chercheur à les découvrir. Il n’y a aucune conscience que des documents des années 1960 ou 70 peuvent être intéressants. Ils sont parfois jetés sur le sol dans une petite salle. Il existe un danger que ces sources soient détruites ou mal conservées et qu’elles ne soient plus accessibles dans vingt ans. C’est un défi important pour rédiger l’histoire nationale de ces pays.

Que signifie le prix Latsis pour vous?

C’est probablement la chose la plus intéressante à laquelle un chercheur puisse aspirer. Il existe depuis trente-deux ans et n’a jamais été donné à un historien pur sucre. C’est d’autant plus difficile à croire que je suis spécialiste d’histoire africaine, un sujet plutôt minoritaire dans ma discipline et peu présent en Suisse. C’est donc une surprise totale et fantastique!

Pourquoi être venu à Genève?

Parce que c’est un lieu excellent pour l’histoire globale, non européenne. J’enseigne en Faculté des lettres et au Global Studies Institute, dont le nouveau master d’études africaines constitue un grand moteur d’attraction. L’ambiance universitaire est différente de bien d’autres départements d’histoire, restés classiques et conservateurs. Et puis à Genève, j’aime la vie cosmopolite, le fait de pouvoir échanger avec des personnes de différentes origines et de différentes langues. C’est aussi une ville qui dispose d’une immense communauté portugaise ce qui, à mon avis, représente une ressource très riche qui devrait être exploitée d’un point de vue universitaire.

Comment êtes-vous devenu historien?

C’était une passion d’enfance puis un des choix les plus évidents pour mes études. Mon père était professeur de chimie à l’Université, ma mère infirmière. Je n’avais pas de plan clair, mais j’ai toujours eu de l’intérêt pour les zones non occidentales du monde.

Jeune Allemand, comment vous êtes-vous intéressé à l’Afrique?

J’ai fait mes études dans la deuxième moitié des années 1990, à Fribourg-en-Brisgau, à Paris XIII et à Aix-en-Provence. On parlait beaucoup des massacres au Rwanda, au Congo, mais ce champ restait plutôt minoritaire à l’Université. C’était un risque de choisir cette voie, les personnes qui ont accompagné mon doctorat m’ont prévenu que ce serait difficile. J’ai commencé comme un outsider, un peu naïf. A 23 ou 24 ans, il y a des choses stratégiques que l’on ne comprend pas. Tant mieux! Aujourd’hui, les étudiants sont soumis à davantage de pression, cela crée beaucoup de stress. Dès le début, ils se demandent si leur recherche va les aider à trouver du travail.

Et l’Afrique, ce n’est pas porteur?

Pendant des décennies, les historiens de l’Afrique ont dû lutter contre leur marginalisation. Le sujet était vu comme exotique. Pratiquement toutes les autres régions du monde étaient considérées comme plus importantes. Aujourd’hui, il manque encore une histoire globale de l’Afrique, qui ne soit pas centrée sur l’Europe et tienne compte des échanges avec les autres régions du monde.

Aviez-vous des affinités particulières avec ce continent?

Non, elles sont nées au fil de mes recherches. Je n’avais pas d’expérience préalable, comme coopérant par exemple. Cela a peut-être rendu mon chemin sur le terrain plus difficile mais cela a également facilité la prise de distance. Cela m’a permis de choisir mes approches et mes analyses plus librement.

Que ferez-vous des 100 000 francs?

Financer de futures recherches. De nos jours, un chercheur qui essaie d’obtenir un financement, doit se prononcer en amont sur les résultats qu’il pense obtenir. C’est très problématique en histoire. Le Fonds national suisse n’opère pas ainsi. Et j’espère qu’il maintiendra cette ligne, même si d’autres organisations s’en sont éloignées.

(TDG)