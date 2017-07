Prévention: «Lâche pas ta bouée, mon frère. On est là, avec toi»

Dans le langage technique portant l’uniforme, on appelle ça une patrouille pédestre. Un trio à la mixité décontractée, arpentant l’espace public le plus convoité, discuté et observé du moment. Deux filles et un garçon au bord du Rhône, assez inséparables, embarquant avec eux, de 14 h à 22 h, un vélo-cargo aménagé en stand mobile, rehaussé d’un parasol qui donne de l’ombre à la conversation.

Sous ce couvre-chef de vendeur de glaces, on échange tout le temps, des rires, des salutations sonores, des mots chuchotés aussi. Oublions la fausse image patrouilleuse pour se concentrer sur le slogan qui barre le débardeur de travail: «Lâche pas ta bouée!» Dans le dos, le message de légitimation est plus sobre: «Equipe de prévention». La voici aux affaires pour la deuxième année consécutive. Elle a étoffé ses horaires, passant de 5 à 7 jours sur 7, tout en continuant à s’appuyer sur un effectif généreux de 12 jeunes âgés de 18 à 30 ans.

Tous ont été recrutés par les deux associations présentes sur place, à savoir la Barje, gérant la buvette de la promenade des Lavandières, et l’ARVe, militant pour la reconversion vivante des espaces, gérant la buvette tout aussi saisonnière de la pointe de la Jonction. Mais la coordination locale de cette action quotidienne de réduction des risques liés à la santé et à la baignade s’est depuis ouverte à d’autres partenaires. Ils sont une bonne quinzaine autour de la table à se parler, à engranger les retours d’expériences, à peaufiner le cahier des charges de cette opération préventive de pure proximité.

La Ville et l’Etat ont leurs représentants, avec ou sans uniforme, dans une dynamique de concertation assez inédite mêlant le privé et le public. Bref, les bonnes volontés font prévention commune, tous les jours de beau temps, depuis le 18 juin jusqu’à la rentrée scolaire.

Avant les vacances, c’était chaud, et pas que dans l’air. Au sol, sur les berges pelées du sentier des Saules, entre 2000 et 3000 personnes à la journée, si l’on tient compte des visiteurs de passage. En 2016, Lâche pas ta bouée! a «impulsé» 2700 discussions et distribué 2400 litres d’eau. Des chiffres qui promettent d’être dépassés cette année.

C’est John qui remplit le jerrican, sanglé à l’arrière du vélo. Il tourne avec Milena et Carla ce jour-là, deux femmes d’expérience, formées au lien social. John est un «natif», un «indigène», bref un enfant du quartier de la Jonction. Il incarne au naturel cette prévention par les «pairs» mise en place par les associations présentes. Nadir et Francesco, rencontrés le lendemain, sont de cette même famille, recomposée par un espace public en pleine évolution.

«Avec eux, on n’a pas besoin de provoquer l’interaction, explique Milena. Les gens viennent vers nous spontanément. Sans malentendu sur notre rôle ni incompréhension sur notre présence. Nous ne sommes pas des sauveteurs, encore moins des maîtres nageurs. Rien de répressif non plus dans notre réponse quand surgissent les conflits. On est là pour désamorcer par la parole.» Cette posture bienveillante, basée sur l’écoute, se vérifie jusque dans l’attitude physique. Nadir affiche un calme olympien sous son bob blanc. «L’effet communautaire joue à plein. Les gens s’engagent à respecter le lieu; il devient de plus en plus paisible. Et quand l’embrouille menace, on nous sollicite. Les impliqués nous connaissent et on les connaît.» Traduction de John: «On sait jusqu’où ils peuvent aller. Souvent, on a grandi ensemble. La rive gauche du Rhône, c’est notre parc. Après celui de Gourgas, le seul de plain-pied dans le quartier élargi. La plaine de Plainpalais? Une planète rouge! Donc, ici, au bord du fleuve, on travaille pour que les choses se passent bien chez nous, on fait de l’aide à domicile…»

Les outils de médiation distribués sur le stand de Lâche pas ta bouée! ne viennent pas, en effet, de cette planète recouverte de sable ocre et abrasif. Que du concret et de l’utile sur le présentoir accroché au cadre du vélo: des cendriers portatifs, des préservatifs, des substituts à usage personnel afin de remplacer la paille bricolée qui passe de main en main pour sniffer sa dose de cocaïne. Sans omettre les questionnaires de poche aux réponses éclairantes sur la consommation d’alcool et le fameux flyer sur les dangers de la nage en eau vive.

La confusion des rôles – ni flic ni solutionneur miracle – se discute chaque mercredi après-midi lors de la séance de débriefing réunissant l’ensemble des collaborateurs de terrain, tout comme sont évoquées ce jour-là l’intensité de certaines sorties, l’exposition à la foule, l’immersion dans cette masse humaine et parfois critique, compte tenu de l’emprise au sol très limitée. «Tout ici se construit au jour le jour, dans un perpétuel renouvellement», concluent d’une même voix les porteurs de t-shirt bleu azur.

Ils et elles sont assez fiers de participer activement à ce laboratoire des rapports et comportements humains. L’apprentissage par la parole est valorisant, il peut conforter les carrières déjà choisies, en lancer d’autres, susciter des vocations nouvelles. Enfin, il y a ce rôle par défaut, qui se découvre à l’usage: celui de confident. «Beaucoup de gens ne vont pas bien aujourd’hui. Au détour d’un flyer ou d’un verre d’eau, ils s’ouvrent à nous et se confient.» C’est le cœur d’un natif de cette ville qui s’exprime et redit à mots doux: «Lâche pas ta bouée, mon frère. On est là.»

