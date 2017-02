Pregny-Chambésy ose dire non à un «fleuron de l’économie»

Il faut pouvoir se le permettre. Mardi, le Conseil municipal de Pregny-Chambésy a préavisé négativement – par 11 non, 5 oui et 2 abstentions – le déclassement d’une parcelle privée de 4,8 hectares au lieu-dit Malvande.

Situé entre le chemin de fer et la rue de Lausanne, le site est convoité par un «fleuron de l’économie genevoise» qui envisage d’y regrouper ses 1500 à 2000 employés. Mais pour la majorité des élus, l’urbanisation de ce terrain risque de dénaturer l’entrée du village. Si le dernier mot reviendra au Canton, le magistrat PLR Philippe Schwarm parle déjà d’«un échec». Pour lui, «la Commune a raté une occasion de valoriser ce site».

Lors de sa présentation, l’édile avait pourtant souligné tous les avantages du déclassement de la parcelle. En gros, les deux corps de ferme et la maison de maître du lieu étaient préservés par un plan de site, la hauteur des immeubles ne pouvait pas dépasser 15 mètres, et le taux maximal d’occupation du sol fixé par l’Exécutif était comparable à celui d’une zone villas.

«Urbanisation excessive»

Enfin, dernier argument, le développement de ce terrain ne nécessitait presque aucun investissement de la part de la Commune. Mieux, il pouvait même lui apporter des recettes fiscales supplémentaires. En effet, si l’entreprise genevoise se rétractait, le promoteur avait prévu d’y construire 200 appartements médicalisés et un hôtel de luxe. Pas de quoi faire exploser les demandes de places en crèche ou le nombre d’enfants par classe.

Mais ces arguments n’ont pas trouvé l’écho escompté au sein de l’hémicycle, bien que très majoritairement à droite. Plusieurs membres du PLR et de l’Entente ont estimé que ce déclassement ne présentait pas d’intérêt direct pour la Commune. Et que leur mission d’élus n’était pas de trouver de nouvelles recettes mais avant tout de protéger leurs habitants d’une «urbanisation excessive». Certains conseillers municipaux se sont également souciés des éventuels futurs problèmes de mobilité.

Au Canton de trancher

Alain Bolle et Rolin Wavre, respectivement de l’Alternative et du PLR, ont bien tenté de convaincre leurs collègues en défendant un projet «intéressant» et le «développement contrôlé» de la parcelle. En vain. Malgré de longues argumentations, les positions des conseillers municipaux ont peu évolué.

Désormais, ce sera au Grand Conseil de se prononcer sur ce déclassement. S’il peut passer outre le préavis de la Commune, Philippe Schwarm craint que le mal ne soit fait. «A travers ce vote, notre Commune fait comprendre au promoteur et à l’entreprise qu’ils ne sont pas les bienvenus ici», regrette-t-il.

