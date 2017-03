Pourquoi le nombre de pêcheurs en rivière stagne malgré les incitations

Malgré tout ce qui est fait pour l’encourager, la pêche attire beaucoup moins de monde qu’autrefois. Alors que la saison de la pêche en rivière s’est ouverte samedi dernier, à l’Etat, on espère que les récents efforts consentis afin de soutenir ce loisir feront mouche.

Le nombre de permis de pêche en rivière délivrés chaque année a été divisé par trois ou quatre depuis les années 70. Depuis plus de dix ans, ce nombre stagne à environ mille permis par an (contre 1500 à 1700 pour la pêche dans le lac et un peu plus de 200 pour les étangs). Les démarches administratives sont cependant simplifiées depuis le début de l’année. Il existe désormais un guichet unique (5, rue David-Dufour, 7e étage, de 9 h à 12 h en semaine) . De plus, la législation concernant les espèces autorisées à la pêche dans le lac et les différents cours d’eau, les périodes de protection ou les tailles minimales, est désormais réunie en un seul règlement. Auparavant, ces dispositions étaient dispersées dans toute une série d’arrêtés. «Il n’y a plus besoin d’aller à la pêche accompagné de son avocat!» rigole Alexandre Wisard, directeur du Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche (SLRP).

Des pêcheurs découragés

Mais ces mesures visant à rendre la pêche plus attractive sont peut-être contrebalancées par un autre changement récent, émanant de la Confédération: depuis 2015, il est obligatoire de suivre un cours théorique et pratique d’une demi-journée afin d’obtenir le brevet de pêche. Son prix — 90 fr. — vient s’ajouter aux 80 fr. du permis annuel. De quoi décourager certaines velléités? Alexandre Wisard le pense: «Les gens qui pratiquent la pêche depuis trente ou quarante ans ne comprennent pas pourquoi ils devraient tout d’un coup apprendre à pêcher.»

Un autre facteur pourrait expliquer la baisse du nombre de pêcheurs amateurs, que l’on observe dans tous les cantons ainsi qu’en France voisine: il est devenu plus difficile d’attraper du poisson. «La qualité de l’eau des rivières s’est dégradée et le réchauffement climatique a aussi un effet négatif sur les populations de poissons», explique Dimitri Jaquet, responsable du secteur pêche au SLRP.

En outre, dans les années 70, on relâchait jusqu’à douze tonnes de poissons de mesure dans les cours d’eau genevois, alors qu’aujourd’hui, on se limite à trois tonnes. Ces poissons adultes voués à être capturés — contrairement aux alevins destinés au repeuplement — sont censés susciter de nouvelles vocations: «Si on veut motiver les pêcheurs débutants, il faut qu’ils puissent attraper du poisson sans trop de peine», justifie Dimitri Jaquet.

Efforts trop coûteux?

Cela a un coût, que la vente des permis ne couvre pas. La Fédération des sociétés de pêche genevoises (FSPG) relève dans son bulletin que le lâcher de truites arc-en-ciel dans les étangs de pêche coûte plus de 38 000 fr. par an, alors que la vente des permis pour étang a rapporté seulement 16 000 fr. en 2016. Quant aux poissons de mesure relâchés dans les rivières, seuls 30% finissent dans les besaces des pêcheurs. Les autres s’évanouissent dans la nature, ou sont mangés par les oiseaux piscivores comme le cormoran et le harle bièvre. Pourtant, Alexandre Wisard juge que cela en vaut la peine: «La pêche s’inscrit dans le développement durable. Toutes les actions de renaturation des cours d’eau sont parties des pêcheurs.»

