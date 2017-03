Pour la première fois, Genève va chauffer tout un quartier avec l’eau du sous-sol

A voir la modeste foreuse entrée en action lundi à Châtelaine, on ne se douterait pas qu’elle représente une petite révolution pour Genève. Pourtant, cet engin, tapi entre deux immeubles longeant le viaduc de l’Ecu, va faire entrer le canton dans une nouvelle ère en matière d’énergie géothermique.

C’est en effet la première fois à Genève qu’on va avoir recours au captage sur nappe phréatique, une méthode encore peu usitée en Suisse et qui consiste à prélever directement de l’eau chaude présente dans le sous-sol, afin de chauffer des bâtiments. En l’occurrence, ceux du quartier de la Concorde, qui bénéficieront de cette nouvelle ressource dès cet automne, grâce à une nappe largement inconnue jusqu’alors.

Une technique plus efficace

Actuellement, on utilise couramment des sondes géothermiques pour exploiter la chaleur souterraine, qui se transmet dans ce cas à une canalisation d’eau en circuit fermé. Mais cette technique est nettement moins efficace que le captage sur nappe. Le forage de Châtelaine, qui va aller chercher l’eau à une profondeur de 60 mètres seulement, produira à lui seul autant d’énergie thermique que 40 sondes allant jusqu’à 200 m.

Les travaux vont s’étaler sur deux à trois semaines. Hier, après une journée de travail, la foreuse s’était déjà enfoncée à 20 mètres sous terre. Mais les premiers mètres sont les plus faciles à creuser. Dans un second temps, un deuxième forage sera réalisé plus loin. Il servira à réinjecter l’eau utilisée dans la nappe phréatique.

Jusqu’à présent, on ne connaissait qu’une petite partie de cette nappe, qui va des Pâquis à l’aéroport, en passant par Vernier. Son étendue totale a été découverte lors de la campagne de prospection lancée dans le cadre du programme Géothermie 2020. Depuis 2014, les Services industriels de Genève (SIG) cartographient le sous-sol du canton à l’aide de camions vibreurs et de forages exploratoires. Alors qu’ils cherchaient des nappes d’eau à mille mètres de profondeur et plus, ils sont tombés sur celle-ci, exploitable plus rapidement et plus facilement. «Au début, nous n’avions pas prévu de nous intéresser aux nappes de faible profondeur, confie Michel Meyer, responsable de la géothermie aux SIG. Mais grâce à l’expérience du projet Génilac (ndlr: chauffage à distance et climatisation avec l’eau du lac), nous nous sommes aperçus qu’il pouvait aussi être intéressant d’utiliser de l’eau moins chaude et de développer de plus petits réseaux.»

C’est la première fois que l’Etat est amené à délivrer une concession pour exploiter l’eau du sous-sol à des fins de géothermie. Dans les années 90, un forage avait été réalisé à Thônex en vue de faire du captage sur nappe. Il avait atteint la profondeur de 2700 mètres, mais n’avait pas permis de trouver suffisamment d’eau pour être exploitable. Utilisé depuis lors pour des tests, il sera probablement reconverti en sonde géothermique.

Un réseau novateur

L’eau qui sera pompée à 60 mètres à Châtelaine présente une température d’environ 14 degrés, laquelle sera rehaussée à l’aide d’une pompe à chaleur. Un réseau de canalisations distribuera ensuite le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments du quartier de la Concorde. Ce réseau de chauffage à distance présente une caractéristique inédite, puisqu’il sera alimenté par trois sources d’énergie différentes. En plus du forage, il sera raccordé à l’usine d’incinération des Cheneviers, ainsi qu’à la chaudière à gaz naturel que les SIG exploitent sur leur site du Lignon.

La part de ces différentes énergies variera selon la saison. En hiver, la géothermie couvrira la majeure partie des besoins en chauffage. En été, l’eau chaude sanitaire sera chauffée par la seule incinération des ordures. Le gaz naturel sera quant à lui utilisé en appoint en fonction des besoins. Au final, l’approvisionnement thermique du quartier de la Concorde sera couvert à 65% par des énergies non fossiles.

En fonction dès cet automne

Deux premiers bâtiments pourront être raccordés en automne 2017, dès leur construction terminée. Le réseau sera progressivement déployé d’ici fin 2018. Les nouvelles constructions et les bâtiments existants auront ainsi la possibilité de s’y connecter. Le quartier est appelé à se développer au cours des années à venir, avec la construction de plusieurs bâtiments offrant un millier de logements et 250 emplois, ainsi qu’une école.

D’autres forages similaires pourraient avoir lieu ces prochaines années. Lors de leur prospection du sous-sol, les SIG ont aussi trouvé une nouvelle nappe de faible profondeur au Grand-Saconnex, dont le potentiel est encore en cours d’examen. De plus, on présume qu’il en existe également une dans la région d’Hermance et Collonge-Bellerive. (TDG)