Pour Maudet, la campagne débute à Locarno

Hasard du calendrier, à peine sa candidature annoncée à la Tribune de Genève, le conseiller d’Etat Pierre Maudet monte dans le train, direction Locarno, avec son épouse, Catherine. Le couple avait prévu d’assister au Festival du film et lorsque le voyage a été programmé, la candidature au Conseil fédéral n’était pas vraiment d’actualité.

Il est 7 h 29 à Cornavin et déjà l’escapade culturelle semble bien compromise. L’élu pianote à la volée des messages adressés au parti national. Aux élus genevois aussi. «C’est parti pour l’opération Overlord», soupire Pierre Maudet. Overlord, référence au débarquement de Normandie. Tout un programme… Pour l’heure, les troupes d’assaut du candidat sont plutôt maigres. A part sa femme, seuls deux soutiens ont fait le déplacement de Locarno pour conseiller le patron et faire tampon avec la presse. Comme seul le soussigné est présent dans le train, c’est vite fait: l’interview de la Tribune, tapée sur les genoux, est relue et acceptée sans grosses modifications. Mais on pèse chaque syllabe. Le mot d’ordre? Surtout défendre des idées. Et ne pas paraître arrogant: «On laisse ça aux Vaudois», souffle une voix. Un ange passe.

Vers 10 h, les messages en retour pleuvent. Les appels aussi. «Caro Ignazio, je ne pouvais pas te laisser seul», ronronne Maudet au téléphone en prenant son rival. Les deux hommes conviennent de se croiser dans l’après-midi à Locarno. Pas compliqué, puisque tout le gotha politique et culturel du pays s’y retrouvera aussi.

Les collègues du Conseil d’Etat genevois aussi semblent ravis de la décision de leur jeune collègue. Les texto sont joyeux. Ce n’est pas tous les jours qu’un rival prend la tangente! Que Maudet gagne ou perde finalement, pour eux, c’est que du bonheur, comme dirait l’autre.

Le MCG canal historique se réconciliera-t-il grâce à la candidature Maudet? Possible. Dès l’aube, et au courant de rien, Eric Stauffer a envoyé un message d’encouragement. «Vas-y! Tu as rendez-vous avec ton destin!» Plus tard, un message enthousiaste du conseiller national Roger Golay arrive aussi.

Les tunnels, des montagnes de plus en plus pointues, des maisons en pierre sèches. Un panneau indique «Grotto America», un autre la caserne de Losone: pas de doutes, on arrive au Tessin. Vers 14 h, le soleil inonde cette Piazza Grande en forme de banane. Le «commando» genevois s’est dispersé dans les hôtels. On le retrouve vers 15 h. Sous un porche, le Pierre Maudet répond aux journalistes dans une sorte de conférence de presse improvisée. Il passe du français à l’allemand sans peine. L’italien accroche encore. Enserré dans son costume bleu et sa chemise blanche, il a chaud. Mais il a aussi l’air de franchement s’amuser.

Marc Bretton

(TDG)