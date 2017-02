Poggia veut lancer un audit sur les HES et les ramener à lui

Genève promeut la préférence cantonale mais préfère engager ses infirmières en France plutôt que les former ici. Comment l’expliquer?

La formation dépend de la Haute Ecole de santé (HEdS). Je suis insatisfait du nombre de diplômes infirmiers, même si celui-ci a augmenté de 50%.

Selon vos propres services, Genève ne vise pas l’autosuffisance…

Viser l’autosuffisance serait tellement ambitieux! Mais aller chercher des gens ailleurs alors que nous pouvons en former ici n’est pas tolérable. Mon objectif est de ne refuser personne qui ait les capacités et la volonté de devenir infirmier.

Pourtant, on refuse de former des jeunes, par manque de locaux…

Je le déplore et attends des explications. Attendre 2022 pour un bâtiment et 2026 pour avoir plus d’infirmiers? On marche sur la tête! C’est inadmissible. Des locaux, on en trouve. Cela doit être la prochaine préoccupation du Conseil d’Etat et de la HEdS. On ne peut pas à la fois se plaindre du manque de personnel soignant et ne pas investir dans la formation. Certains jeunes ne trouvent pas de débouchés alors que ces filières offrent des emplois. Genève a besoin d’engager entre 400 et 800 soignants par an (ndlr: dont la moitié d’infirmiers). C’est énorme! Cette politique ne tient pas la route.

Vous ne découvrez pas la situation aujourd’hui.

Vous avez raison. On le sait depuis des années. Avec la population qui vieillit, les besoins augmentent. J’ai bataillé en 2014 pour que la HES accueille plus d’étudiants. Cela s’est fait grâce à l’ouverture de pavillons provisoires. En novembre 2016, on m’a fait part de ce problème de locaux. On ne peut pas attendre 2026, il faut trouver des solutions.

Pourquoi ne les trouve-t-on pas?

Il faut reconnaître qu’il y a une facilité à recruter en France car ainsi le problème se règle tout seul. C’est une fausse impression de confort. On ne peut pas continuer à piller le marché français voisin qui souffre aussi, surtout quand des jeunes veulent se diriger vers ce métier. Il faudrait un audit externe sur la HEdS pour voir ce qui empêche de répondre à la demande et comprendre pourquoi tant d’étudiants semblent abandonner en cours de route. La situation est très insatisfaisante. L’Etat n’est pas bon à ce niveau-là. Il serait peut-être utile de rattacher ces formations au Département de la santé, qui en bénéficie. (TDG)