Plus de 30 millions pour rénover Pâquis-Centre

Après avoir essuyé d’innombrables critiques mardi au sujet de la revente à perte de l’immeuble insalubre du 12, rue des Alpes, Rémy Pagani, magistrat en charge des Constructions, a encore été sermonné hier soir sur sa gestion des dossiers. Les débats du Conseil municipal portaient cette fois sur la rénovation de l’école de Pâquis-Centre, pour un montant avoisinant les 37 millions de francs. Si les travaux, a minima, visent à mettre ce bâtiment des années 70 aux normes de sécurité actuelles, pour résoudre notamment des problèmes d’étanchéité et de solidité des murs, la Ville a renoncé à la rénovation de l’ensemble de l’enveloppe et de toutes les classes.

Des coûts revus à la baisse

La nécessité de l’intervention n’a pas été discutée et la proposition a ainsi été acceptée à l’unanimité. Tous les partis ont néanmoins regretté, plus ou moins ardemment selon les formations, la flambée des coûts. Car en 2010, lorsque le Municipal acceptait le crédit d’études, le montant des travaux était estimé à 25 millions de francs. Si Jean Rossiaud a noté que les Verts apportaient un soutien «du bout des lèvres» en raison du manque d’anticipation, la droite s’est sans surprise montrée plus virulente. Le MCG a par ailleurs proposé un amendement visant à réduire de 10% le coût final, validé par la majorité de droite du plénum. «Comme d’habitude, on fait dans le luxe: on est quasi au prix d’une école neuve. C’est de la déraison et il faut donc un coup d’arrêt», a expliqué Daniel Sormanni.

De magistrat à Père Noël

La PDC Marie Barbey-Chappuis a déploré «qu’une fois de plus avec les projets de Rémy Pagani, les coûts prennent l’ascenseur. Cette fois, la marge d’erreur s’élève à 50%!» La somme intrigue puisqu’il «s’agit d’une rénovation au strict minimum. A Chandieu, nous avons voté pour 59 millions une école flambant neuve.»

«On avait prévenu à l’époque qu’il fallait s’attendre à une explosion des coûts, a relevé le PLR Guy Dossan. Le problème, c’est que Monsieur Pagani fait de la concertation auprès des utilisateurs une fois que le crédit d’études est voté. Dès lors, de nouveaux éléments s’ajoutent et tous les vœux sont exaucés. Il devrait troquer son costume de magistrat contre celui de Père Noël. Nous avons l’impression de nous faire balader. Les crédits d’études sont systématiquement minimisés afin que nous les votions – c’était le cas avec l’Ecoquartier d’Artamis ou les Minoteries. Par la suite, on nous dit que l’on ne peut plus faire marche arrière.» S’il a déploré la réduction du budget de 10% et les possibles conséquences sur le programme, Rémy Pagani a dit «en prendre acte».

L’objectif est d’entamer les travaux à la rentrée 2017 pour les achever en 2020. L’établissement restera partiellement ouvert dans l’intervalle. Les élèves déplacés seront logés dans des pavillons provisoires sur la rue des Buis.

Déplacer la poste à Planète Charmilles? Non!

Le Conseil administratif de la Ville de Genève ne veut pas que l’office de poste des Charmilles soit déplacé dans le centre commercial Planète Charmilles, à quelque 350 mètres de là. Si aucun calendrier n’a été défini pour le transfert, la régie, qui a préalablement consulté l’Exécutif, avait annoncé son intention au début de novembre. Les élus estiment que l’emplacement du futur office n’offrira plus «des conditions d’accessibilité raisonnables pour la population du quartier, en particulier pour les personnes âgées ou à mobilité réduite». Ils jugent en outre qu’un bureau de poste, relevant du service public et constituant un «élément essentiel dans la vie du quartier», n’a pas sa place dans un centre commercial.

Pour marquer son désaccord, l’Exécutif a saisi l’autorité de régulation du marché postal. Le geste restera a priori symbolique: «La Poste peut faire fi de la position de la Commune, et c’est probablement ce qu’elle fera. Mais nous ne pouvions pas ne pas dire notre opposition», a précisé Esther Alder, magistrate en charge de la Cohésion sociale et de la Solidarité. «Il s’agit d’un dossier sensible pour la population, et notre rôle est aussi d’en faire écho. Elle est attachée à ce service public qui connaît de nombreux chamboulements.» A.VA (TDG)