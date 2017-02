Plus de 130'000 Genevois n'ont pas encore voté

Plus de 130'000 citoyens genevois n'ont pas encore voté. Il ne leur reste plus qu'à se lever dimanche matin et à glisser leur bulletin à l'ancienne en se rendant dans leur local de vote qui sera ouvert entre 10 heures et midi. Les citoyens inscrits au scrutin électronique peuvent voter jusqu'à samedi à midi ou déposer leur bulletin de vote dimanche dans l'urne.

Si vous avez égaré votre matériel de vote, vous pouvez obtenir un duplicata jusqu'à dimanche matin au service des votations et élections du canton de Genève.

Ces votes ultimes feront grimper la participation peut-être au-delà de 50%. Ce samedi matin, 111'578 enveloppes et votes électroniques ont été enregistrés. La participation atteint 43,4%.

Un échec pour RIE III?

La troisième révision de l'imposition des entreprises (RIE3), qualifiée de stratégique pour la Suisse par la très grande majorité des élus de droite UDC, PLR PDC, qui a voté le projet du Conseil fédéral aux Chambres, ne franchirait-elle pas la barre des 50% de participation à Genève?

Tout se jouera sur le fil, comme le résultat d'ailleurs. La gauche espère que cette-fois-ci elle l'emportera. En 2008, il lui avait manqué moins de 20'000 voix au niveau suisse pour l'emporter contre la deuxième révision de la fiscalité des entreprises.

Cette fois-ci, la gauche estime que la paquet RIE III a été alourdi de diverses niches fiscale, qui va coûter des millions aux cantons et aux communes et devra, dit-elle, être compensée par des baisses de prestations et des hausses d'impôts. Ce que conteste la droite. Celle-ci rappelle que la baisse d'impôts, dont profiteront les entreprises taxées au barème ordinaire, est le prix à payer pour conserver les multinationales, dont le régime fiscal privilégié doit être supprimé. Elles payeront un peu plus d'impôt avec RIE3. Quant aux autres entreprises qui profiteront de la baisse fiscale, elles devraient investir et embaucher davantage dans les années à venir, assurent la droite, le Conseil fédéral et les ministres des finances des cantons, ce qui se traduira par de nouvelles rentrées fiscales.

Le bras de fer gauche-droite est classique. Le Diable est dans le détail. Le Parti socialiste suisse qui a toujours dénoncé le régime fiscal privilégié dont bénéfice les multinationales a décidé de contester la loi par un référendum, dans l'espoir qu'un non populaire forcera le parlement fédéral à rééquilibrer le projet.

Trois décisions populaires

Naturalisation facilitée. Les Suisse votent sur la question de la naturalisation facilitée des jeunes nés de parents étrangers eux-mêmes nés en Suisse, parce que les Chambres fédérales, sollicitées en 2008 par la conseillère socialiste vaudoise Ada Mara, ont décidé le 30 septembre 2016 de modifier la Constitution suisse en conséquence, une option qui enclenche le référendum obligatoire et réclame la double majorité du peuple et des cantons. L’acquisition automatique de la nationalité restera exclue, note le Conseil fédéral. Les démarches sont simplifiées, plus courtes et moins coûteuses. La procédure est analogue à la naturalisation des conjoints étrangers de ressortissants suisses.

A Genève, le MCG et l'UDC s'opposent au projet. Tous les autres partis représentés au Grand Conseil le soutiennent.

Forta. Sous cet acronyme se cache le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération. C'est un peu le petit frère pour les routes du fonds d'infrastructure ferroviaire adopté par les Suisses le 9 février 2014. Forta servira à financer la rénovation et l'extension du réseau routier de la Confédération.

A Genève, trois partis refusent Forta (les Verts, les Socialistes et Ensemble à gauche). Le PLR, le PDC, l'UDC et le MCG appellent à voter oui.

RIE III. Encore un acronyme pour désigner la troisième révision de l'imposition des entreprises. C'est le projet le plus important pour la Suisse, le plus complexe aussi; celui dont les effets financiers (en termes de recettes fiscales) et économiques (en termes d'emplois) sont les plus incertains et les plus disputés. La révision répond à la pression de plus en plus forte exercée sur la Suisse par l'OCDE et l'Union européenne pour qu'elle supprime la taxation allégée des holdings, des sièges de multinationales et des négociants en matières premières (très nombreux à Genève). La loi fédérale est une loi cadre (une caisse à outils) qui laisse aux cantons le soin de moduler leur politique fiscale, notamment de fixer (à la baisse) un taux d'imposition unique pour toutes les entreprises et des conditions d'imposition communes.

A Genève, le Conseil d'Etat propose un taux de 13,49%, ce qui représente une hausse d'impôts pour les entreprises privilégiées (taxées en moyenne à 11,6%) et une baisse d'impôts pour les autres entreprises (taxées en moyenne à 24,2%). La loi cadre fédérale est combattue par la gauche (PS, Verts et EàG) qui craint une chute durable des recettes fiscales et soutenue par la droite (PLR, PDC, MCG, UDC) qui parie sur le développement de l'économie et de l'emploi et donc des rentrées fiscales, de quoi compenser les pertes en cinq ans.

Le tableau ci-dessous montre comment les conseillers nationaux genevois ont voté la RIE III en juin 2016.

Fraude électorale: Genève n'a dénoncé que deux cas

Les cas de fraudes électorales sont quasi inexistants, estime la Chancellerie, qui ne mentionne pas la condamnation d'un journaliste de la RTS qui a défrayé la chronique en décembre. Il ne lui ai arrivé qu'à deux reprises de dénoncer un citoyens au Ministère public. «Le Service des votations procède à des contrôles aléatoires, principalement lors des élections et en cas de suspicion. Les rares cas douteux, explique Florence Noël, concernaient soit des permutations des cartes de vote entre des époux/couples ou des signatures mal réalisées.»

«Le risque de fraude n'est pas inhérent au vote électronique», rappelle la Chancellerie. Ce mode, toujours en test alors qu'il a été lancé il y a plus de dix ans à Genève, fait régulièrement l'objet de suspicions et de critiques. De nombreux rapports ont été publiés à son sujet. Genève a publié en décembre dernier le code source de son système CHvote, ce que demandait depuis longtemps le Parti pirate.

Ces critiques ont nécessité la mise en place de systèmes sophistiqués de cryptage et de contrôle des votes. Au reproche que le vote électronique permettrait facilement à un tiers de voter, puisqu'il n'a pas à renvoyer la carte de vote signée qui laisse une trace physique contrôlable, la Chancellerie indique qu'elle ne possède pas de bases de données des signatures et donc qu'elle ne procède pas à une comparaison des paraphes.

Cas unique en Suisse, une commission électorale centrale supervise à Genève les opérations de vote. Son dernier rapport porte sur la période juin 2014-mai 2015.

Les derniers sondages montrent un resserrement des camps

Selon les derniers sondages, le camp du non à RIE III gagnerait du terrain. Le troisième sondage du groupe de presse Tamedia donne un léger avantage aux opposants, avec 47% de refus et 45% d'approbation. Mais il reste encore 8% d'indécis.

Pour GfS/RTS, si les Helvètes avaient voté fin janvier, 45% des citoyens ayant l'intention de voter auraient accepté la RIE III, 44% auraient dit «non» et 11% n'auraient pas su quoi voter. Il ressort de ce deuxième round de sondages de la SSR que le camp des adversaires gagne du terrain ( 9%), alors que le «oui» en perd (-5%). La participation se serait élevée à 47%. Le résultat final dépendra du choix des indécis, analyse l'institut.

A Genève, nous ne disposons que d'une prise de température, celle réalisée le 26 janvier par la Tribune de Genève sur www.tdg.ch. Plus de 1100 internautes qui consultent le site internet y ont répondu. Résultats: 50% étaient contre ce jour-là, 38% pour et 11% étaient indécis.

Les deux autres objets soumis au verdict populaire devraient passer l'épreuve des urnes au niveau suisse, quoiqu'il ne soit pas sûr que la naturalisation facilitée parvienne à obtenir la double majorité du peuple et des cantons. A Genève, une majorité accepterait la naturalisation facilitée: 49% contre 45%, selon le sondage mis en ligne sur www.tdg.ch le 31 janvier. Quant à Forta, les pour et les contre sont aussi au coude à coude: avantage aux partisans du fonds routier, selon la prise de température de la Tribune du 29 janvier: 45% pour et 43% contre.

