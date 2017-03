Pluie d’argent sur la Suisse romande

Les grosses «news» financières tombent les unes après les autres. Le spécialiste lausannois des valves cardiaques, Symetis, s’est lancé cette semaine à la Bourse de Paris, avec à la clé une hausse de son capital de 50 millions d’euros. A la mi-mars, c’était au tour du groupe biopharmaceutique vaudois AC Immune de faire couler l’encre: 70 millions de francs levés à la suite de son entrée sur le Nasdaq, l’indice de référence des valeurs technologiques.

Au début du mois, ObsEva a fait mieux encore: la start-up genevoise a engrangé 97 millions de francs, également sur le Nasdaq! Et en février, une autre biotech du bout du Léman, Prexton, décrochait 29 millions d’euros pour tester une solution antiparkinson.

Comme quoi 2017 commence sur le même rythme que 2016. L’an dernier, l’effervescence des financiers à l’égard des Romands était telle que pas moins de 7,4% des fonds de capital-risque (private equity) investis dans les sciences de la vie dans le monde ont ciblé des sociétés de Suisse occidentale, selon l’association BioAlps, la Fondation Inartis et le groupe Réseau.

Les sociétés de la «Health Valley» – un terme marketing soulignant l’importance du secteur dans la région – ont attiré 550 millions de francs l’an dernier, selon le groupe startupticker. Or selon le cabinet PwC, les sciences de la vie au niveau mondial ont bénéficié de 7,5 milliards de francs en tout.

Parmi les plus belles levées de fonds romandes, on peut citer celles de ADC Therapeutics (104 millions de francs), MindMaze (100 millions), Novimmune (60), G-Therapeutics (36) et SpineArt (30). Deux entreprises du bercail se sont également illustrées en bourse l’an dernier: AC Immune, qui s’est aussi lancée sur le Nasdaq, et GeNeuro, sur Euronext Paris.

«La Health Valley est un modèle de développement pour la Suisse; la Suisse romande a ainsi levé plus de capital-risque que le reste du pays. En quinze ans, elle est devenue une locomotive de l’économie nationale», se réjouit dans un communiqué Fathi Derder, conseiller national et président du Réseau.

«Nous sommes fiers de voir grandir année après année la Health Valley dans une dynamique créatrice de valeur et d’emplois pour la région. Cette force doit être accompagnée, soutenue et encouragée par nos représentants politiques afin de positionner les sciences de la vie parmi les priorités nationales», souligne de son côté Benoît Dubuis, président de BioAlps.

Le moteur de la Health Valley se trouve à Renens, où les sociétés de l’EPFL ont à elles seules attiré plus de la moitié des investissements en question en 2016. Avec 935 sociétés actives, près de 5000 chercheurs et scientifiques spécialisés et un total de plus de 25 500 emplois dans cette branche, la Suisse occidentale se positionne parmi les plus dynamiques de la sphère mondiale dans les sciences de la vie. R.ET. (TDG)