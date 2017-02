Plan-les-Ouates met en avant l’aide humanitaire

Plan-les-Ouates est l’une des communes les plus sensibilisées à l’aide publique au développement. Elle consacre 0,9% de son budget, soit près d’un demi-million de francs en 2017, à la solidarité internationale (bien mieux que le 0,52% octroyé par la Confédération en 2015) sous forme de financements pour divers projets. Ces actions, et les associations qui en bénéficient, tiendront la vedette du prochain forum intitulé «La solidarité dans tous ses états», qui se tiendra les 24 et 25 février à l’Espace Vélodrome. Explications de Séverine Jacquesson Brew-Smith, responsable du secteur subventions communal.

Pourquoi exposer au grand jour vos actions dans le domaine de la solidarité internationale?

Nous avons un règlement communal qui stipule que nous devons, une fois par législature, informer la population sur les projets que nous soutenons dans ce domaine. En 2008, nous avons mis en avant nos actions en matière de coopération au développement. En 2012, c’était au tour des droits humains. Et cette année, nous nous focalisons sur l’aide humanitaire et l’intégration.

Comment la Commune choisit-elle les projets qu’elle accepte de financer?

Nous nous déterminons sur la base des dossiers envoyés par les différentes associations actives sur le terrain. Nous regardons le projet, la thématique, les partenaires, sur la base du règlement voté à l’époque par le Conseil municipal. Puis ce sont les trois conseillers administratifs qui prennent la décision.

Quels types de projets soutenez-vous?

Pour ne donner qu’un exemple, les associations que nous soutenons, parmi lesquelles Caritas, la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières, sont beaucoup intervenues suite au tremblement de terre au Népal. Nous finançons également des programmes d’aide humanitaire, notamment en faveur de centres d’accueil pour les enfants des rues.

Que découvriront les visiteurs à l’Espace Vélodrome les 24 et 25 février?

Ce forum est l’occasion de découvrir de nombreux projets que nous finançons. En 2016 par exemple, Plan-les-Ouates a soutenu une cinquantaine d’organisations et d’associations actives dans l’aide humanitaire, la coopération au développement et les droits humains. Plusieurs d’entre elles seront présentes durant ces deux jours. Il s’agit donc aussi d’une plate-forme d’échange avec le public. Des tables rondes et des discussions sont prévues, ainsi que des animations et un spectacle le vendredi soir – dont les comédiens sont en majorité des habitants de la commune – qui ajouteront une touche festive à notre manifestation. Xavier Lafargue

Toutes les informations sur le site www.plan-les-ouates.ch

(TDG)