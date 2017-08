Pierre Maudet peinera à créer une union sacrée à Genève

«Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.» C’est en citant Mark Twain que le président du gouvernement genevois a salué hier la candidature de Pierre Maudet au Conseil fédéral. Son camarade de parti est «l’homme de la situation», juge François Longchamp. Le numéro 1 de l’Exécutif cantonal cultive l’espoir d’une réussite non sans évoquer les écueils de cette candidature.

Les libéraux-radicaux genevois seront appelés mardi à adouber leur prétendant. Sans doute une formalité. Leur président renvoie à plus tard les interrogations quant aux élections cantonales de 2018 où Pierre Maudet doit tirer le parti. «Il a la volonté, la rigueur, d’excellents résultats à Genève et il émane d’un canton-frontière qui, comme le Tessin, connaît une forte concurrence sur le marché du travail, liste Alexandre de Senarclens. Les autres partis le savent compétent. J’espère qu’ils verront l’importance pour le canton de faire partie de cette course et de le soutenir. Je me rappelle des Vaudois très unis derrière un Guy Parmelin, pourtant plus clivant politiquement.»

Réticences tout à droite

Cet appel à l’union sacrée sera-t-il entendu? Au nom de l’intérêt cantonal, les Genevois de tous bords feront-ils bloc autour du trentenaire? Pas tous. Soulignant que Pierre Maudet n’est encore que candidat à la candidature, l’UDC genevoise Céline Amaudruz ne retient pas le canton comme premier critère: «Bien sûr que je souhaiterais un Latin, mais nous privilégierons une candidature proche de nos idées et des choix populaires, argue la conseillère nationale. Nous avons aussi une réserve quant à la binationalité de M. Maudet, tout comme celle de Mme de Quattro.»

On a vu appui plus amical que celui du MCG. «Vu les problèmes de la police et de l’office de la détention, son éventuel départ à Berne serait une bonne nouvelle, salue Ana Roch, présidente du parti. Mais je n’ai pas d’inimité envers lui et je lui souhaite le meilleur.» Le syndicat policier UPCP embraie. «Il ferait un très bon conseiller fédéral et il a l’envergure du poste, estime Marc Baudat, président. Je le dis bien que nous ayons été en conflit durant six ans — et sa volonté de partir n’est sans doute pas sans rapport avec cela…»

Où sont les femmes?

Qu’en dit-on à gauche? Pierre Maudet y est souvent bien vu. Manuel Tornare appuie ainsi son ancien collègue à l’Exécutif de la Ville de Genève qu’il «n’est pas ultralibéral, défend les services publics, a l’expérience de l’Exécutif, n’est pas à la solde des lobbies». Certes, mais son genre peut poser un souci sur ces bancs. Autre élue PS au Conseil national, Laurence Fehlmann-Rielle n’a pas tranché: «Mon cœur balancera entre une candidature féminine, pour laquelle on n’a pas encore toutes les données, et celle, genevoise, de Pierre Maudet que tout socialiste peut apprécier pour son europhilie, son opération Papyrus visant à régulariser des sans-papiers ou l’ouverture qu’il a montrée comme président de la Commission fédérale de la jeunesse».

Le président des Verts genevois enchaîne: «Issu de l’aile radicale du PLR, Pierre Maudet est moins inféodé aux caisses maladie qu’Ignazio Cassis, loue Nicolas Walder. Il a les qualités pour accéder au Conseil fédéral et il serait positif pour Genève d’y être représenté. Reste que les Verts souhaiteraient une femme…»

L’indépendance du ministre genevois est aussi saluée au centre droit. «Nous le soutenons sans réserve et le ferons savoir au PDC suisse», assure Bertrand Buchs. Le président de la section cantonale balaie les défauts imputés au Genevois: «Le PLR remplacera Johann Schneider-Ammann par Karin Keller-Sutter, ce qui règle la question du genre. Quant au candidat tessinois, sa trop forte connexion aux caisses maladie est problématique, surtout s’il devait remplacer Alain Berset à l’Intérieur.»

Enfin, l’économie salue la nouvelle. Pierre Maudet au Conseil fédéral, «ce serait une bonne nouvelle pour Genève (seul canton romand à être contributeur à la péréquation financière nationale)» et aussi «une certaine vision de la société dans laquelle droits et devoirs marchent main dans la main», dit Alexandra Rys, responsable de la communication à la Chambre de commerce et d’industrie. (TDG)