Pierre Maudet: «Je refuse les solutions hypocrites»

En 2016, Genève aura expulsé 1200 personnes. Mais, parfois, des grains de sable bloquent la machine. Ce sont des communautés, des collègues, des partis, des associations qui montent au créneau. Et le conseiller d’Etat responsable de la Sécurité doit se justifier. Interview.

Pierre Maudet, à quoi pense un conseiller d’Etat quand il trouve sur son bureau les dossiers d’expulsion d’une famille avec enfants ou d’un étudiant?

Je pense d’abord à la protection des personnes, au respect de leurs droits, mais aussi du droit, à l’interdiction de l’arbitraire et donc à l’égalité de traitement, soit plusieurs notions fondamentales qui n’aboutissent pas toutes aux mêmes conclusions. Mais ce genre de dilemme n’est pas si courant. Environ 1200 départs ont lieu chaque année, la plupart volontaires, certains non. 70% de ces départs concernent des cas pénaux. Les dossiers qui passent sur mon bureau sont particuliers: ce sont ceux où les renvois présentent des risques liés à l’expulsion elle-même, qui font l’objet d’appréciations juridiques divergentes ou qui peuvent faire l’objet de réexamen à Berne sur la base de nouveaux éléments. Il faut faire preuve de discernement, mais aussi de cohérence. Ce n’est pas si simple: que privilégier quand on vous présente le cas du renvoi d’un père délinquant d’une famille de requérants d’asile? L’intérêt des enfants? La sécurité publique?

Et pour une famille avec deux enfants scolarisés?

Ce genre de situation est une des plus complexe humainement. En principe, Berne, dont nous appliquons les décisions, évite d’organiser les expulsions en période scolaire. Parfois ce n’est pas possible. Mais c’est un principe auquel Genève est attaché, raison pour laquelle le Conseil d’Etat vient de réitérer à Simonetta Sommaruga sa demande de les éviter. Globalement, les dossiers rendus publics sont plus complexes qu’il n’y paraît et l’opinion publique ne fait évidemment pas la balance avec les autres cas, souvent réglés favorablement.

Genève peut décider de ne pas appliquer une décision fédérale.

Non, ce n’est pas une solution dans un Etat où l’on respecte les décisions des tribunaux. Dans les faits, les Genevois et les Suisses se sont prononcés à plusieurs reprises sur le renforcement de lois. Et l’Etat de droit, ça se respecte. Il faut sortir de l’hypocrisie: soit on accepte les gens et on les intègre, et des efforts colossaux sont consentis en matière d’accueil et d’intégration, soit on crée une zone de non droit où ils ne peuvent pas s’intégrer parce qu’on ferme les yeux sur leur absence de statut. En appliquant régulièrement les décisions du Secrétariat d’Etat aux migrations, Genève est aussi crédibilisé lorsqu’on demande leur révision et que ces demandes sont appuyées par des dossiers solides. Nous obtenons aussi passablement de régularisations, environ 150 par an. L’enjeu, c’est de traiter les demandes de façon juste et équitable mais rapidement aussi.

Quand l’ancien conseiller d’Etat Dominique Föllmi explique que «l’humain doit passer au-dessus des lois», que lui répondez-vous?

Cette approche est très contemplative, car sans règles il n’y a plus de société. Or une des garanties de l’Etat de droit est que ses décisions soient appliquées, et en l’occurrence le cadre légal a été renforcé drastiquement depuis son époque.

Vous privilégiez le droit, mais Vaud l’applique différemment…

Vaud semble mettre plus de temps à appliquer les décisions fédérales. Or donner le sentiment que les décisions ne sont pas appliquées fait courir le risque de voir la population perdre confiance en ses institutions.

Antonio Hodgers reproche à Berne son légalisme bureaucratique. Votre avis?

Plus on est éloigné de la réalité des cas concrets, plus il est difficile de faire preuve de discernement, c’est sûr. La marge de manœuvre liée à l’appréciation des cas et qui est presqu’exclusivement en main fédérale devrait être plus utilisée. Mais il ne faut pas non plus se couvrir la tête de cendres et larmoyer sur l’injustice voire la culpabilité de la Suisse et de Genève par rapport à l’époque révolue des années 80. Genève accueille actuellement dans son dispositif d’asile 6672 personnes. Ce sont des efforts énormes, bien plus importants que dans le passé (TDG)