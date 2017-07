Picoulet, feu de joie et raclette au menu du 1er Août dans les 45 communes genevoises

Un brin nuageux, voire orageux en fin de journée. La météo de demain est incertaine. Pas de quoi toutefois refroidir les ardeurs patriotiques en ce jour de fête nationale. Feux de joie et feux d’artifice devraient bel et bien illuminer les quatre coins du canton. Et les lampions, souvent faits maison, scintiller dans la nuit. Le cor des Alpes, le yodle et les fanfares auront voix au chapitre. Tandis que les DJ, les orchestres et même Alain Morisod (pour les Trois-Chêne) feront danser les couche-tard.

Quelques animations originales se dérouleront de-ci de-là. Au Lignon, trois artistes, Sid, Michaël Granja et Saro, initieront le public aux joies de l’art urbain. A Presinge, l’art local sera à l’honneur à travers la présence de Jean-Marie Borgeaud. Lancy mise sur la lutte suisse, plus physique. A Vandœuvres aussi, on suera un bon coup autour du tir à la corde et d’une course en sac. Pour les enfants, Anières annonce un parcours western, du surf mécanique et une énigmatique caverne. Perly-Certoux promet des manèges. Plan-les-Ouates propose des balades à poney, un atelier de fabrication de lampions et du tir à l’arbalète. Collex-Bossy, qui fête le 31 juillet, innove avec une projection monumentale sur le mur de l’école.

Certaines communes profitent de l’occasion pour inviter la population à voyager. Carouge part à Budapest. La Ville de Genève s’associe avec le Bénin. De quoi provoquer l’ire de quelque 500 pétitionnaires et du MCG sans pour autant entamer l’enthousiasme des musiciens suisses et béninois, ravis de partager la scène Ella Fitzgerald durant quelques heures.

D’autres mettent le paquet sur la nourriture, à l’image de Corsier avec la 2e édition de son Grill’Août du 1er. Ou Chêne-Bourg, qui, dès 5 h du matin, lancera la cuisson d’un bœuf entier à la broche. A déguster dès 19 h. Certaines municipalités offrent l’apéritif, d’autres la soupe de légumes ou sa version ibérique, le gaspacho. Les Verniolans pourront même conserver un bol façonné par la céramiste Nadège Tagmann. Enfin, ne manquez pas le traditionnel brunch. Que ce soit celui de Pro Natura ou encore d’AgriGenève.

Côté discours: c’est à Aire-la-Ville qu’ira le président du Conseil d’Etat, François Longchamp. Son collègue PLR Pierre Maudet fera coup double: à Collex-Bossy le 31 juillet (21 h 30) et à Bellevue le 1er août (20 h 30). Luc Barthassat sera à Confignon et Serge Dal Busco à Puplinge. La chancelière Anya Wyden Guelpa à Onex. Antonio Hodgers, membre du comité de soutien au nouveau texte de l’hymne national, tentera de convaincre les Plan-les-Ouatiens.

La conseillère nationale Lisa Mazzone ira à Satigny. Et le conseiller aux Etats Robert Cramer trinquera à Soral. Veyrier écoutera l’ingénieur de l’EPFL Jacques Pansard. Moins professoral, Thierry Meury viendra égayer le casting à Avusy. Josef Meyer, ex-maire de Jussy mais surtout représentant helvète des betteraviers, discourra à Céligny. Enfin, l’archéologue cantonal Jean Terrier creusera le sujet à Vandœuvres. Bon 1er Août à tous!

(TDG)