Petite musique de nuit pour se jouer de la pluie

On est d’accord: cette balade-là est improbable. Personne ne la fera jamais. Aller de Plainpalais au Jardin anglais en passant par la rue Jean-Violette et le boulevard Helvétique, ça n’a pas vraiment de sens. N’empêche, ça les titille, les sens. La nuit, l’ouïe, particulièrement, est plus sensible. Plus réceptive. Tendons donc l’oreille…

A Plainpalais, où il est à peine 23 h 30, nul besoin de faire des efforts. La terrasse du Café du Rond-Point vibre de la musique de la salle, agréable. Sur la place, des jeunes assis-couchés sur les bancs de fausse verdure écoutent eux aussi leur musique, avec ou sans écouteurs. Pas mal non plus. Le «ding» du tram 12 retentit, alors qu’un musicien ambulant astique son accordéon à l’intérieur de la rame. Harmonieux? Mystère… Sur le rond-point, les quatre statues, muettes, poursuivent leur existence figée.

A cette heure-là, la rue de Carouge est déjà bien endormie. Sauf les kebabs et les tabacs, qui jettent une lumière crue sur le trottoir. Haut lieu des nuits populaires genevoises, La Sportive est elle aussi grande ouverte. Si les joueurs de backgammon, concentrés, ne pipent mot, les langues des autres clients se délient à l’envi. On distingue du français, de l’italien, du portugais, de l’espagnol, de l’arabe. Aucune fausse note dans ce miniconcert du monde, où le nombre de couvre-chefs le dispute aux voix: bandana, casquette, béret, chapeaux de paille et à fleurs coiffent les visiteurs de ce lundi soir.

Une autre partition commence

En partant en direction de la rue Jean-Violette, les discussions sur les terrasses se font plus feutrées. Peut-être parce que l’air très chaud est lourd. Trop lourd! Une autre partition commence alors. Jouée en pluie bientôt majeure. La douche, quoi! Elle ne vide pas toutes les terrasses mais martèle les toits des voitures garées dans les rues, enveloppant la nuit d’un boucan d’enfer. A propos, voilà l’Enfer Vert, inscrit en grosses lettres sur une rampe d’accès à un garage souterrain. Au bas de celle-ci, l’avant d’une camionnette Peugeot 203 couleur amande, antédiluvienne mais impeccable. Etait-elle équipée d’un autoradio à l’époque de sa production, de 1948 à 1960?

Laissant derrière nous un dernier courageux sirotant son verre sur une terrasse, nous empruntons l’étroit petit passage de la Tour. Sous la pluie, qui fait tout briller – et décidément ne se calme pas – cette rampe de béton flanquée d’immeubles prend un air certes mystérieux, mais presque engageant. Tout le contraire, un peu plus haut, de la cheminée de l’ancienne Ecole de chimie. Noire comme un four, elle tente de se découper sur fond de ciel d’encre.

Le boulevard Helvétique, qui s’ouvre, n’a pourtant rien d’un enfer. Où alors, peuplé de belles créatures. L’eau du ciel bénissant largement les lieux, elles se sont regroupées sous les ponts ou dans les rares encoignures de portes. Claquant leurs hauts talons en grillant quelques cigarettes, elles espèrent le client qui viendra les chercher en voiture. Seule l’une d’entre elles s’abrite sous un parapluie.

Les vitrines osent la couleur

Notre pépin, lui, fait depuis un bon moment office de protection rapprochée pour l’attirail de notre photographe. Heureusement, il n’y a pas grand-chose à immortaliser sur le haut du boulevard sombre et sans vie, question vitrines.

Il faut attendre celle du magasin Aux Beaux-Arts Perrier pour goûter aux joies de la couleur. Eté comme hiver, ses devantures sont un régal pour l’œil du promeneur. Elles ne sont pas les seules. Plus loin, à l’avenue Pictet-de-Rochemont, la brocante Tanzi éclate de mille feux. Et autant d’objets. On ne les a pas comptés, la nuit n’y aurait pas suffi. Quel capharnaüm! Faïences, tableaux, maquettes, coffrets, pendulettes et horloges… Leurs tic-tac n’arrivent pourtant pas jusqu’à nos oreilles.

Pour le fond sonore, attendons d’arriver près du lac. Pour l’heure, désormais bien avancée, c’est l’œil qui en prend encore plein la vue avec une dernière vitrine mythique. Celle de la pharmacie des Eaux-Vives, avec ses pots minutieusement alignés, ses fresques au plafond et ses lustres improbables.

En débouchant de la rue du 31-Décembre, ce sont d’abord les voix de noctambules attablés sur une terrasse qui nous accueillent. Puis la petite musique de nuit de la rade. Celle qui ne se tait jamais mais étouffe trop souvent de jour sous le bruit de la circulation. Celle du vent dans les drisses des bateaux, du clapotis sur leurs coques, le tout accompagné des cris nasillards des canards et des brefs gloussements des foulques. Ils ne dorment jamais, ceux-là! Plus loin, une bonne vingtaine de cygnes barbotent en silence, eux, à une encablure du bateau Genève.

Des bosquets du Jardin anglais s’échappent quelques échos de voix. Puis, ultime apparition, une ombre tout de noir vêtue s’approche, s’assied devant un piano «libre service» et laisse choir son capuchon. «Je ne sais pas encore ce que je vais jouer», nous glisse la jeune femme. Face à la rade, elle plaque ses premiers accords. Sans accompagnement. Par respect peut-être, la pluie a cessé de tambouriner…

