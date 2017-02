Pétard dans un cycle: deux élèves renvoyés

Le 30 janvier, un engin pyrotechnique a été allumé lors d’une récréation dans le grand hall du Cycle d’orientation des Voirets causant des blessures à quelques élèves et à une enseignante. Prenant la chose «très au sérieux», la direction de cet établissement a immédiatement informé la police. Avec succès puisque dans un courrier daté du 9 février, le directeur Paolo Cattani annonce aux familles que les fautifs ont été identifiés et sanctionnés. Contacté ce dernier refuse de nous préciser l’ampleur de la punition. Nous avons toutefois appris de bonne source que les deux fauteurs de troubles avaient été temporairement renvoyés; le règlement du Cycle d’orientation prévoit jusqu’à deux semaines d’exclusion maximale. Muet sur la nature de la sanction, Paolo Cattani indique, en revanche, que l’établissement a dénoncé cette déprédation mettant en danger les 900 personnes qui cohabitent aux Voirets.

Beaucoup trop de monde, selon les syndicats. Dans nos éditions du 31 janvier, Marc Simeth, enseignant aux Voirets et président du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat, déplorait ainsi l’incident mais surtout le climat général dans lequel il s’inscrit: «Notre établissement est surpeuplé, il est prévu pour environ 600 élèves et nous avons dépassé les 700! Il en découle un climat d’excitation et de nervosité. Cela donne l’impression d’une cocotte-minute pendant les récréations dans le grand hall et les pauses entre les cours dans les couloirs.» Et d’appeler notamment les autorités à engager des pions qui pourraient seconder les maîtres et les doyens dans la gestion de la discipline hors des classes dans le périmètre du bâtiment…

Dans sa récente lettre adressée aux parents d’élèves, le directeur des Voirets souligne en termes de prévention, que «chaque récréation est surveillée par quatorze enseignants; par ailleurs, cette année plus particulièrement, nous sommes régulièrement intervenus auprès des élèves pour des rappels au règlement et au savoir-vivre.»

(TDG)