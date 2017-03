«Partagée, la voiture autonome aura un fort impact sur le trafic»

En 2050, près de 70% de la population mondiale se concentrera dans les villes. Le concept de «smart city» émerge progressivement comme la direction à suivre pour un développement urbain durable en tenant compte des dimensions environnementales, sociales et économiques. La ville de demain utilisera capteurs, objets connectés et données pour améliorer la qualité de vie urbaine. A Carouge, l’Etat teste actuellement la localisation des places de parking libres. Et Genève a lancé un ambitieux projet de gestion du territoire connecté: «smart canton». Des bouleversements qui suscitent espoirs et craintes. Quels sont les défis et enjeux de la révolution technologique en cours? Interview du sociologue de l’EPFL Vincent Kaufmann.

De nombreuses villes tendent à devenir «smart». Quels sont les critères qui fondent l’intelligence d’une ville?

L’intelligence d’une ville tient de la capacité de ses acteurs à avoir des visions communes, afin d’obtenir une intelligence collective. La smart city passe par des solutions techniques, or ces dernières doivent être au service de cette intelligence collective, sans quoi elles n’appliqueront que des normes.

La voiture autonome est l’un des symboles de la ville intelligente de demain. Quel en est l’enjeu?

Imaginez votre véhicule privé qui regagne le parking après vous avoir déposé au bureau. Ce cas de figure ne résout rien aux problèmes de trafic, car l’automobile, vide, encombrera les axes de circulation. Partagée, sur le modèle de Mobility, la voiture autonome aura un impact extrêmement fort sur la mobilité en réduisant considérablement le nombre de véhicules sur les routes. La technologie est ici secondaire, l’enjeu réside dans son encadrement.

Aux politiques de trancher?

L’être humain doit être au centre de cette révolution technologique. Les enquêtes démontrent que la population souhaite décélérer, or les gains de productivité se réalisent majoritairement au détriment de la qualité de vie. La smart city est pensée pour rendre des systèmes socio-économiques plus efficients. La question fondamentale est de savoir si ces technologies doivent bénéficier au plus grand nombre ou permettre à certains investisseurs d’accroître leurs marges et profits. Ce débat est d’autant plus urgent que ces technologies ne sont pas encore implantées.

Les autorités publiques ont-elles pris conscience de la révolution technologique en cours?

Non, pas suffisamment, mais elles commencent à en saisir les enjeux. Il y a un frémissement.

Et la société civile?

Les associations locales sont de plus en plus performantes grâce aux datas. A Genève, chaque citoyen peut accéder aux données du SITG (Système d’information du territoire à Genève), par exemple la cartographie du bruit, et donc contester les nuisances auprès des autorités. Avec l’open data (ndlr: les données en libre accès), les pouvoirs publics offrent une quantité d’outils à leurs citoyens. Autre exemple, l’application participative Waze, qui indique l’état de la circulation, est bien plus performante que le service du TCS, car elle est alimentée en temps réel par des milliers d’utilisateurs.

Comment éviter que nos données deviennent captives d’entreprises privées?

Voilà à nouveau une question politique. Swisscom vend les données des déplacements de ses utilisateurs. C’est une double peine: l’abonnement est facturé au client et ses données monétisées. On ne va pas échapper à une légifération, sinon la traçabilité de nos comportements deviendra une source de profit généralisée avec un risque de confiscation. Les considérations sur la digitalisation de la société redistribuent les cartes sur le clivage traditionnel gauche-droite. Il s’agit d’une opportunité fantastique pour reconfigurer les clivages politiques autrement.

La numérisation de la société est-elle une menace pour l’emploi?

Difficile d’y répondre. De nombreux emplois vont disparaître, d’autres seront créés. La digitalisation du travail supprime souvent des tâches répétitives, soit des postes peu courus. D’un autre côté, le développement de la voiture autonome générera énormément d’emplois. Disposer de bases de données qui indiquent en temps réel les travaux, accidents et meilleurs itinéraires à l’échelle d’un pays demande en back-office de nombreuses forces humaines. Le Japon, un pays technologiquement très avancé, compte une multitude de petits boulots. On retombe sur des questions politiques: aucune société n’a intérêt à compter 30% de chômeurs.

Pendant ce temps, l’idée d’un revenu universel fait son chemin.

Le remplacement futur des emplois peu qualifiés reste une grande interrogation. Le revenu universel commence à être débattu en Suisse. Il résout une question de survie, mais pas sûr qu’une somme versée chaque mois sur un compte bancaire sans contrepartie augmente la qualité de vie de son bénéficiaire.

