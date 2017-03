Pagani exonère de loyer le MàD sans en avoir le droit

On ne compte plus les épisodes dans la saga du MàD. Après le déménagement de la coopérative à Châtelaine, les difficultés financières, un réveil sous scellés un matin de novembre 2016 et une renaissance inespérée en début d’année, voici l’erreur qui pourrait coûter la survie de la discothèque. Rémy Pagani, conseiller administratif en Ville de Genève, a fait un geste de près de 25 000 francs — soit le loyer pour les cinq mois d’inactivité de la coopérative (de septembre à janvier) lorsque celle-ci était aux prises avec des ennuis administratifs — sans en détenir la prérogative. Il l’admet sans détour: «J’ai naïvement cru que je pouvais leur accorder une exonération de loyer.»

La raison de cette est simple: cette décision incombe à la Gérance immobilière municipale (GIM) de la Ville de Genève, sous responsabilité de sa collègue socialiste Sandrine Salerno. Ainsi, Rémy Pagani a compris son erreur lorsqu’il a averti ses collègues du Conseil administratif qu’il avait accordé une ristourne sur le loyer. Il lui a non seulement été signifié qu’il n’en avait pas le pouvoir, mais l’exonération a surtout été refusée par une majorité du Conseil administratif de la Ville de Genève.

Aujourd’hui, ni le maire Guillaume Barazzone (en tant que représentant du Conseil administratif) ni Sandrine Salerno (magistrate de tutelle de la GIM) ne commentent la mésaventure et les raisons du vote négatif. On ne saura pas non plus qui a voté quoi au sein du collège.

Du côté du MàD, la survie était précaire, elle l’est davantage depuis mardi. Quand on lui annonce la nouvelle au téléphone, Klaus Brede, président de la coopérative, tombe des nues: «C’est une catastrophe. Nous avons rouvert précisément par ce que nous avions la garantie de cette exonération de loyer. Sans cela nous aurions déposé le bilan.» Couplées à une campagne de dons, les quelques soirées organisées en février devaient servir à renflouer des caisses désespérément vides.

Et maintenant? «La décision est dans les mains de Madame Salerno», affirme Rémy Pagani. Sans réponse de la socialiste, la suite de la saga est à écrire. Une facture couvrant les cinq mois de loyer sera-t-elle envoyée au MàD? Pour Klaus Brede, le bulletin de versement à cinq chiffres serait fatal au lieu culturel quadragénaire. Le magistrat d’Ensemble à Gauche, lui, veut encore croire au sauvetage de la coopérative. «C’est une organisation sans but lucratif qui mérite qu’on la soutienne», dit-il avec l’espoir d’être entendu par ses quatre collègues du Conseil administratif. Le vote a déjà eu lieu mais une chance infime subsiste; elle tient dans le procès-verbal de la séance de mardi dernier qui ne sera approuvé que la semaine prochaine.

