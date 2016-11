Pagani demande à Aloys de faire des bulles à Plainpalais

Ils sont au cœur du débat local depuis des mois, mais on n’avait jamais pris la peine de leur demander comment ils vivaient la chose. Plutôt bien si l’on en croit les confidences recueillies auprès de chacun d’eux par un artiste de la place.

L’artiste s’appelle Aloys. Dessinateur de renom, il s’est amusé à faire des arbres de la plaine de Plainpalais – les rescapés comme les récemment plantés – des héros de bande dessinée. Des arbres qui parlent, à la première personne, en se qualifiant chacun par son essence. C’est assez inédit dans l’espace public, sauf à Genève bien sûr.

Citation, en descendant l’avenue Henry-Dunant: «Je suis l’orme Ronald. Planté là depuis 2012. Je me porte comme un charme.» Vingt mètres plus loin, c’est le «merisier Maurice» qui nous déclare: «Je bois des limonades à la buvette depuis plus de quatre ans.» De l’autre côté de la plaine, même enthousiasme dans les branchages, à l’attention des joueurs de pétanque: «Je suis Marchel, le chêne chevelu. Je pointe ici depuis quatre ans, mais je tire mal.» Ces «déclas» arborées n’oublient pas les jeunes: «I am Mike, le micocoulier. On m’a planté là en même temps que le skatepark. J’ai pris l’accent.» Le cerisier sauvage, lui, reste dans sa langue et il en est fier: «Ich bin Waltraud, die Wildkirsche. Ich bin 2012 aus Hamburg gekommen. Schöne Reise.» Jolies bulles aériennes, en effet, rédigées au gros feutre noir sur un support en bois clair de peuplier, visibles de loin, applaudies de près. A l’heure du marché aux puces, les gens marchent la tête en l’air, saluant du regard cet accrochage original et soigné.

Soigné, il l’est comme une installation d’artiste qui, visuellement, ne fait pas les choses au rabais. «On a passé du temps à tirer sur nos petites ficelles de chanvre pour conférer à chaque installation un bon équilibre», confirme en souriant Aloys. Travail d’équipe, en utilisant une nacelle municipale et des petites mains logistiques qui s’y connaissent en matière de sécurité. Pas moins de 50 phylactères conçus en atelier, suspendus sous la pluie sur 17 arbres différents.

Le contraire d’une exposition sauvage, même si elle se rapproche du street art dans son écriture graphique immédiatement efficace.

Le contraire aussi d’un geste culturel innocent et désintéressé. «Je déteste l’attitude des opposants au réaménagement de la plaine de Plainpalais, avoue Aloys. J’ai signé l’affiche en faveur du oui et le conseiller administratif Rémy Pagani m’a sollicité à la fin de l’été. Echange amical et de conscience. Je ne fais pas de politique. J’utilise le dessin pour exprimer mes convictions citoyennes. Il m’a simplement demandé si j’étais d’accord de relayer autrement l’expo didactique qui détaille le projet de la Ville le long de l’allée centrale de la plaine.»

Coût de la commande: 3000 francs pour l’artiste, plus 1500 francs de matériel, bois, ficelle et encre. «La pose a été offerte par les services de M. Pagani et les bulles ont été découpées dans du contreplaqué par des jeunes en rupture, dans le cadre d’un atelier protégé soutenu par une fondation honnête.»

Voilà pour le contexte politique dans lequel s’inscrit cette bande dessinée géante. L’un ne va pas sans l’autre. Sauf si l’on est totalement ignorant de la votation communale de ce dimanche. Ce spectateur-là a de la chance, car il n’est pas tenu de justifier son plaisir. (TDG)