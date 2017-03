«On n’est pas vendeuses, mais créatrices d’émotion»

Ces deux-là sont passionnées par un métier que d’autres étudiants abordent parfois faute de mieux. Apprenties fleuristes chez Fleuriot Fleurs, à la Corraterie, Christelle Millo, 18 ans, et Lara Portmann, 19 ans, n’ont donc pas hésité à participer au 36e Concours romand, qui s’est déroulé à Payerne le dimanche 12 mars. A la clé, deux distinctions qui feront date dans leur formation.

La Verniolane Christelle a en effet remporté le premier prix de la nouvelle catégorie «Présentation d’une vitrine fictive». De son côté, Lara, Vaudoise de Trélex, monte sur le podium du classement général, à la troisième place. «Nous sommes vraiment satisfaites, parce qu’il s’agit d’un concours exigeant, où chacun des trois travaux demandés est minuté au plus serré, précisent les deux apprenties de dernière année. C’est assez stressant, d’autant que des centaines de visiteurs et de professionnels de notre branche sont présents.»

«Je suis née dedans!»

Christelle n’est pas «tombée» dans les fleurs par hasard: «Je suis née dedans! Mon père est producteur, à Vernier. Et depuis toute petite, je ressens ce besoin de nature, de fleurs. Quand on allait se promener dans la forêt, il me montrait tout, m’expliquait les particularités des plantes…» Lara, elle, a effectué plusieurs petits stages avant que le monde des fleurs ne s’impose comme une évidence.

Un métier loin d’être facile. «On n’est pas des vendeuses, mais des créatrices d’émotion, lancent les deux lauréates. Fleuriste est un métier très exigeant, où l’on doit apprendre énormément de gestes et de noms – y compris en latin –, manier de nombreux outils, savoir approcher le client. Et surtout apprivoiser les plantes, connaître leurs besoins en eau, leur saison privilégiée ainsi que leur besoin de lumière, leurs maladies. Ou encore l’art de les combiner, parfois en de très grands arrangements.» Le plus beau salaire prend alors la forme «du sourire du client».

Préparation intense

Les thèmes du concours étant connus en janvier, les deux jeunes filles ont pu se préparer. En puisant dans leur savoir-faire en devenir, «mais on s’est également renseignées sur Internet, on a fait des brainstormings», confie Christelle. «Chez Fleuriot, deux formatrices nous ont beaucoup aidées à mettre en place nos idées, car si les thèmes sont connus, il est bien plus compliqué de savoir ce qu’attend vraiment le jury», ajoute Lara.

Cette dernière effectue sa formation chez son employeur durant trois ans. Et un jour par semaine, elle suit les cours du Centre d’enseignement professionnel de Morges (CEPM). Une formation duale dont ne profite pas Christelle. Car à Genève, cela n’existe pas pour les fleuristes, nous précise-t-on au Centre professionnel nature et environnement de Lullier, où la Genevoise suit ses cours, agrémentés de deux stages de six mois en entreprise, en 2e et 3e années.

Le métier attire principalement des femmes. Lullier accueille aujourd’hui 17 apprenties fleuristes de 1re année, 16 de 2e année, alors qu’elles sont une dizaine à effectuer leur dernière année avant l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC). (TDG)