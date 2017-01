«On entend des pleurs. Derrière, les bruits de la fête»

La période de Noël et le passage à la nouvelle année sont synonymes de fête. Mais pas seulement. Ce sont aussi des moments qui exacerbent les tensions familiales, les angoisses, la solitude. Alors, parfois, on compose le 143. Pour une voix rassurante, une oreille attentive. Depuis 1959, l’antenne genevoise de la Main tendue accueille la détresse profonde comme les petits tracas. Cinquante-six bénévoles anonymes se relaient 24 h/24 pour recevoir la quarantaine d’appels quotidiens. «La période autour des Fêtes est chargée, nous recevons beaucoup d’appels. Même le soir du Nouvel-An! Des gens gais, avinés, comme d’autres tristes qui pleurent au bout du fil alors que derrière on entend les bruits de la fête et les feux d’artifice…» Julien – un pseudonyme, les écoutants de la Main tendue sont anonymes – a 55 ans, dont déjà vingt-six passés derrière le combiné. Autant d’années à écouter la souffrance psychique des autres, principale cause des appels au 143. Il y a aussi les difficultés relationnelles, les maladies psychologiques (dépression, angoisses), les burnouts. Parfois aussi des appels «où on se fait engueuler, injurier…», et d’autres simplement destinés à partager une bonne nouvelle.

De bombes à bulles

Se tourner vers le 143 – le téléphone a sonné 16 737 fois en 2015 – pour être écouté n’est pas l’apanage des gens seuls. «Beaucoup travaillent, ont des amis, de la famille. Mais ils souffrent d’une solitude existentielle. Comme cette femme qui me confiait tout ce qu’elle ne pouvait pas dire à son mari qui dormait à côté d’elle… Ou ce chef qui fermait la porte de son bureau durant la pause avant de nous appeler parce qu’il avait besoin d’évacuer. Si les gens intériorisent leurs angoisses, elles finissent en bombes à retardement. Alors qu’à la Main tendue, elles deviennent des bulles qui montent des profondeurs pour crever silencieusement à la surface…»

La tâche des écoutants bénévoles est délicate. Il faut tisser un lien de confiance en quelques minutes, un véritable exercice d’équilibriste. Car au moindre faux pas, on risque le vide, la ligne peut être coupée et l’appelant disparaître dans le néant. Alors comment aider en restant sur le fil? «On écoute et on reformule pour aider la personne à remettre de l’ordre dans ses pensées. On se fait l’écho, pas comme un perroquet mais avec nos propres mots, pour favoriser l’expression de ce que les gens ont à l’intérieur.» L’écoutant n’est pas le psy ni l’ami. Il ne donne ni solutions ni conseils. «Ce n’est pas un professionnel qui parle. C’est un lien d’humain à humain.» Il n’est pas un superhéros non plus. «En mettant trop d’intentions, en voulant «sauver» la personne, on ne l’écoute plus. Ce n’est pas une posture simple à adopter, parfois on doit accepter d’être impuissant.»

Police et 144 sont nos bras

Cela ne signifie pas pour autant que l’écoutant reste apathique au bout du fil. La main est tendue pour accueillir mais aussi pour agir. «On n’exclut pas l’action!» précise Julien. Et de citer le cas d’une femme violentée au bout du fil. «On va l’encourager à se faire accompagner à l’Hôpital et on peut aussi faire appel à des intervenants sociaux.»

Il ne faut pas oublier que la Main tendue est un service d’urgence, continue l’écoutant. «Nous travaillons en étroite collaboration avec la police, le 144 et l’Unité mobile d’urgences sociales. Ils sont nos bras et nos jambes», sourit-il. Eux aussi font appel à l’antenne, en lui relayant des coups de fil de personnes en manque de lien social mais qui ne sont pas en situation d’urgence.

Le désir de vivre

Lors d’urgences vitales, de velléités de suicide, quelle attitude avoir? Julien précise d’abord que ces appels sont peu nombreux. «Mais si une personne parle de suicide, nous oserons poser des questions plutôt que de passer ça sous silence. Et évoquer les possibilités d’aide.» Et parfois, continue-t-il, «on se rend compte en parlant que derrière le désir de mourir, il y a un fort désir de vivre mais plus cette vie-là. On essaie alors de voir comment changer de chemin.» Et si, malgré tout, l’appelant menace de passer à l’acte? «On propose de faire intervenir le 144. Mais si la personne refuse, nous n’avons aucun moyen d’identifier son numéro ni son adresse…»

Pour gérer de telles situations, les écoutants du 143 sont outillés. Tous suivent un cursus de huit mois ainsi que des formations continues dont une sur le suicide. Chaque bénévole «écoute» vingt heures par mois. «On est souvent bouleversé, saisi, ému par ce que l’on entend. C’est riche. Et parfois difficile. La Main tendue est une ouverture sur la société, le reflet de ce qui se passe à l’intérieur des gens, derrière la façade sociale. Cela permet de découvrir l’autre. Et aussi de se découvrir soi-même.» (TDG)