Nouvel assaut commercial au-delà de la frontière

La cohérence territoriale mise à mal

Pour l’heure, Open porte mal son nom. Le centre commercial mastodonte projeté à Saint-Genis-Pouilly (60 000 m2, 90 enseignes avec navettes gratuites vers le centre-ville de Genève et 2000 places de parking) n’a toujours pas reçu les autorisations nécessaires.

Le complexe devait ouvrir en 2016. Il est désormais annoncé pour 2019. A condition que le promoteur, Antoine Frey, obtienne les permis de construire.



Serpent de mer administratif initié il y a neuf ans, le dossier Open vient également poser la question des limites d’une région en plein essor. Entre Val Thoiry, le futur espace Candide, les commerces genevois non loin et ceux qui se développent dans la région de Divonne, les ambitions ne sont-elles pas démesurées?



Hubert Bertrand, le maire de Saint-Genis-Pouilly, porte un soutien sans faille au projet commercial. «Nous sommes défaillants dans le domaine de l’emploi», affirmait-il lors d’une présentation des plans en 2014. Quant aux oppositions, elles n’ont pas altéré l’enthousiasme du maire de la commune frontalière, qui s’attend à la création de 500 emplois grâce

à Open.



A plus large échelle, en revanche, les doutes s’immiscent. «Il faut être cohérent et faire attention à ne pas saturer l’offre», soutient Daniel Raphoz, maire de la commune voisine de Ferney-Voltaire. Mais surtout, «ce sera à la Communauté de communes du Pays de Gex

de décider», poursuit-il. Car les règles du jeu ont changé pour

les 27 communes qui s’étendent entre Fort L’Ecluse et Divonne. Depuis le 1er janvier, un schéma de cohérence territorial fixe les grandes orientations d’aménagement pour les quinze prochaines années. Aussi, la commission qui permet la délivrance des permis de construire se réfère désormais à ce schéma tenant compte d’enjeux globaux. Le centre commercial Open pourrait-il être menacé? «Aujourd’hui, personne ne peut le dire, assure Vincent Scattolin, vice-président chargé de l’Aménagement du territoire à la Communauté de communes. Il faut de l’équilibre et un développement cohérent pour l’ensemble du Pays

de Gex.»