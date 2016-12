Monsieur Grand Genève sera le patron de l'urbanisme

«Un poste très exposé et accaparant», c'est ainsi que la Tribune de Genève qualifiait le poste de directeur de l'office de l'urbanisme du canton de Genève, quand son dernier titulaire, la Française Isabel Girault, jeta l'éponge fin novembre 2015, quatre ans après avoir pris les rênes d'un service «complexe et exposé» selon les termes du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie. De fait, l'Urbanisme a en charge rien moins que le Plan directeur cantonal 2030 (dont la première mise à jour a été lancée le 16 novembre), le projet Praille Acacias, les gares du CEVA et leur environnement et les grands projets d'aménagement.

Il a fallu un an au patron du DALE, Antonio Hodgers, et le recours à un chasseur de tête pour trouver un patron à cet office, qui n'est finalement autre qu'un homme du sérail. Le nouveau patron de l'urbanisme sera Sylvain Ferretti, dont le Conseil d’Etat a annoncé mercredi la nomination. Il prendra ses fonctions le 1er avril 2017.

Il n'est pas un inconnu au sein de l'Etat. Ce Suisse, qui aura 50 ans en 2017, n'est autre Monsieur Grand Genève depuis 2013 auprès du président du Conseil d'Etat François Longchamp. Sans doute, le Conseil d'Etat a-t-il attendu la signature le 8 décembre dernier du troisième plan quadriennal du Grand Genève pour proposer d'autres défis à son directeur. Sylvain Ferretti a travaillé auparavant comme chef de projet «Eau et Environnement» à l’office de l’urbanisme 2009 à 2012 et comme chef de service à la direction générale de l’eau de 2002 à 2009.

Quelque vingt-cinq années d'activité dans des projets importants à Genève et dans la région ne seront pas de trop pour relever les défis de l'office de l'urbanisme. Le Conseil d'Etat cite en particulier la mise à disposition des surfaces nécessaires pour bâtir, notamment via les plans localisés de quartier, la concrétisation des grands projets d’aménagement ou encore la valorisation de quartiers de qualité par le renforcement de la concertation.

Sylvain Ferretti a décroché un diplôme d’Ingénieur en génie rural et environnement à l'EPFL en 1993. Il est titulaire d’un Master of advanced studies en aménagements hydrauliques de la même école en 2003, d’un Certificate of advanced studies en urbanisme durable toujours à EPFL en 2013. Il a aussi acquis un Master of business administration, International management à l'Université de Genève en 2015.

L'odU tourne depuis onze mois sous les ordres provisoires de Pierre-Alain Girard, secrétaire général adjoint chargé de la coordination de la politique publique aménagement et logement, dont ce n'était pas le premier intérim. Cet ancien avocat, de 50 ans, haut fonctionnaire depuis 2007, avait assuré ad intérim la direction générale de l’office des bâtiments en 2011. (TDG)