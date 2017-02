Michel Chapatte, le chef des ateliers de l’opéra

Un semi-remorque aux couleurs flashy sillonne les Franches-Montagnes, dans le Jura. Son lettrage blanc sur fond rouge est reconnaissable loin à la ronde. TPR, pour Théâtre populaire romand. Une troupe historique, basée à La Chaux-de-Fonds, douée pour l’itinérance ville-campagne. C’est vieux mais ça marque. Michel Chapatte s’en souvient, et du camion et de son contenu: des châssis en bois, des toiles peintes, des trappes et des coursives. Le décor démonté du Roman de Renart. «J’étais élève dans le village du Noirmont où je suis né», raconte celui qui n’a pas un physique de déménageur. Il ajoute: «J’aidais à décharger le véhicule, je participais au montage dans l’aula de l’école. Mon goût pour la construction scénographique vient peut-être de là.»

«Là» est à deux bonnes heures de route des bords du lac Léman où poussent les opéras. Lausanne, puis Genève, en changeant de cadre de scène, en rajoutant des mètres de cour à jardin. Mais avant cela, un métier dans les mains. Ce sera menuisier, par atavisme familial. «Je me suis formé dans l’entreprise où avaient travaillé mon père et mon grand-père.»

Et après, avec un CFC en poche, on fait quoi? On commence par s’éloigner des longs hivers et des brouillards du matin. «Au sortir de mon apprentissage, je voulais voir autre chose; je suis parti voyager en Asie durant neuf mois.»

Au retour, le jeune «Taignon» rencontre une couturière qui travaille au Théâtre Kléber-Méleau, à Renens. «Grâce à elle, j’ai été engagé comme intérimaire sur le Dom Juan de Molière mis en scène par Philippe Mentha.» Les rencontres se succèdent. «Je faisais de la voile en compétition, des régates à un rythme soutenu. L’un des navigateurs occupait un poste à responsabilités à l’Opéra de Lausanne. Je n’avais jamais mis les pieds dans une maison lyrique. Je suis devenu machiniste-constructeur à plus que plein temps, puis chef des ateliers.»

C’est Renée Auphan, alors directrice, qui lui accorde sa confiance. Deux fois décisive. Sur le moment, car Michel Chapatte vient d’être victime d’un terrible accident. Passager dans une 2 CV qui part en embardée sur une plaque de glace. Deux semaines de coma, cassé de partout, de la tête au pied. «C’est vous que je veux», lui annonce cette employeuse avec son bel accent méditerranéen. Même déclaration professionnelle quand elle reprendra la direction du Grand Théâtre de Genève. Le 15 janvier 1996, Michel Chapatte est nommé chef des ateliers de la première institution culturelle de la place.

Deux décennies plus tard, il est toujours aux affaires, descendant deux fois par jour – «A midi, je fais à manger à mes filles!» – le sentier du Ravin pour rejoindre en trottinette escamotable son bureau de l’impasse Michel-Simon, à la Jonction. Un bureau, vraiment? Cet homme debout et en mouvement est le contraire d’un assis. «Du matin au soir, ça bouillonne dans sa tête; il n’y en a pas deux comme lui», lâche Christophe, son assistant.

Compliment spontané partagé par tous. «J’ai, c’est vrai, toujours plusieurs décors à mener de front. Le challenge est d’avoir de la fluidité entre les différentes étapes de la construction et, bien sûr, de respecter les délais de la production à venir.» L’excellence du métier faite homme: «Mettons que, lorsqu’on a eu la chance de réaliser dans sa carrière la Tétralogie de Wagner, en changeant tous les deux soirs de spectacle, on sait la valeur d’un atelier comme le nôtre et des équipes qui le constituent.»

C’est d’ailleurs pour cette raison – saluer un corps de métier assez unique en son genre – que Michel Chapatte a accepté d’avoir son portrait dans le journal. D’habitude, quand il assure l’accueil, c’est le jour des portes ouvertes et il y a plein de monde sur le seuil. Le guide volontaire et passionné, c’est lui. Son credo: «Avoir du plaisir et en donner.» On s’inscrit déjà pour la prochaine visite. (TDG)