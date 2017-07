Meurtrier en fuite arrêté 16 ans après

Condamné pour meurtre par la justice genevoise en 2001, un homme de 58 ans a été arrêté vendredi à Marseille (F). En semi-détention, il s'était enfui peu après sa condamnation. Le 16 décembre 1997, ce vendeur avait poignardé son supérieur dans un grand magasin de Genève.

Le fugitif a été arrêté par la police française, accompagnée de policiers genevois, a indiqué lundi à l'ats Henri Della Casa, porte-parole du Ministère public genevois, confirmant une information du «Matin». L'Office fédéral de la justice doit mettre en place une procédure d'extradition afin qu'il termine de purger sa peine. Il lui reste deux ans et quatre mois de détention.

Coup de couteau à l'abdomen

Le 16 décembre 1997, peu avant 13h00, cet employé du rayon des vins d'un grand magasin frappait d'un coup de couteau son supérieur à l'abdomen. Prétextant un problème avec des bouteilles de champagne, il l'avait attiré dans les sous-sols du commerce et attaqué par surprise aux bas des marches. Agée de 44 ans et père de deux enfants, la victime est morte.

Lors de ses procès, l'agresseur avait expliqué son geste par le fait qu'il venait d'apprendre son licenciement avec effet immédiat. En sortant du bureau du chef du personnel, il s'était emparé d'un couteau de cuisine au rayon coutellerie du magasin. Il disait aussi faire l'objet de moqueries de la part de ses collègues de travail.

Le vendeur avait été condamné en première instance, en 1999, à six ans de réclusion pour lésions corporelles graves. La Cour d'assises estimait que sa responsabilité était fortement diminuée en raison d'hallucinations, d'idées délirantes et de tendances paranoïaques. En deuxième instance, en 2001, elle le condamnait à six ans et demi de réclusion pour meurtre par dol éventuel. (ats/nxp)