Meurtre d’Onex: il aurait tué une retraitée pour une «touchette» sur sa voiture

Comment l’homme accusé d’avoir tué B., sa voisine de 73 ans, dans la nuit du 5 au 6 février 2015 à Onex, explique-t-il son geste? Après deux jours d’audition du prévenu cette semaine, on y voit enfin plus clair. Selon nos renseignements, cet ouvrier portugais explique s’être disputé avec la victime pour une «touchette» sur sa voiture. Un dommage bénin de carrosserie qui aurait mis en colère le suspect et qui l’aurait conduit à pousser la retraitée. Cette dernière a chuté contre le montant d’un lit et est décédée. Le lendemain, l’homme s’est débarrassé du corps dans une forêt en France. La dépouille n’a été retrouvée que lundi dernier à Nantua après deux ans d’enquête.

Le jour du drame, tel que relaté par le détenu, l’aînée a emprunté l’Opel du prévenu. Une voiture que ce dernier avait d’ailleurs rachetée quelques mois plus tôt à B. La journée du 5 février, la retraitée va à l’UBS, retire 40 000 euros et rentre à Onex. C’est durant une manœuvre qu’elle aurait provoqué ce dégât somme toute anodin. Elle se rend en fin de journée chez B. pour lui rendre les clés de la voiture et faire part de l’incident. Le voisin, un taiseux aux yeux bleus qui est à la fois son confident, son homme à tout faire et son aide-jardinier, descend voir la «marque».

Manifestement très soigneux avec ses voitures – il possède aussi une Mercedes – il accuse le coup. Il remonte chez lui avec B. Ils discutent de l’épisode autour d’un verre de porto. Soudain, il s’emporte. Selon ses dires, il n’a jamais eu de précédents violents avec sa voisine. Mais ce soir-là, le ton monte. Il la bouscule.

Survient alors le drame. «Elle a perdu connaissance, a cessé de respirer et il n’y avait pas de sang», raconte-t-il au procureur Endri Gega. Qui lui a demandé pourquoi, alors qu’il évoque un accident, ne pas avoir appelé les secours? «Je ne sais pas. J’étais en panique (…) Je ne lui voulais pas de mal.» Cette nuit-là, «après avoir gambergé durant des heures», il a descendu le cadavre dans le coffre de l’Opel. Il est ensuite parti travailler.

A son retour, il a déplacé la dépouille qu’il a mise cette fois dans le coffre d’un autre de ses véhicules, une VW. «Car sur l’Opel il y avait des plaques qui n’étaient pas en règle pour passer la frontière», explique une source proche du dossier. Il s’est rendu ensuite en France voisine sur la route qu’il emprunte régulièrement pour aller rendre visite à sa sœur. Là, il a roulé sur un chemin forestier, non loin de Nantua. Il a repéré un précipice et y a jeté la dépouille de la malheureuse. Après ses aveux mercredi, il a contesté avoir fait une reconnaissance préalable du site où les enquêteurs ont fait la macabre découverte lundi. Avocat du prévenu, Me Eric Beaumont confirme ce récit, «durant lequel mon client a pleuré et regretté son geste».

Reste qu’au lendemain du drame, le prévenu a eu un comportement suspect. Il a notamment retiré de l’argent avec la carte de la défunte et aurait mandaté quelqu’un pour effectuer d’autres prélèvements (8000 francs au total). Il est aussi suspecté d’avoir empoché les 40 000 euros, introuvables à ce jour. (TDG)